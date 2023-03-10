علاج انتفاخ البطن والغازات

بيروت - نادين محمد - غالباً ما تنتج انتفاخات البطن عن اضطرابات هضمية عابرة. لذا، من الطبيعي أن تعاني، بين الحين والآخر، من هذه المشكلة على مستوى أسفل بطنك وأمعائك. وثمّة عوامل تعزّز ذلك ومن أبرزها حلول موعد الدورة الشهرية، الضغط النفسي، تناول كمية كبيرة من الطعام. كما أن هناك بعض الاطعمة التي تسبب انتفاخ البطن والغازات. كما يؤدى ابتلاع الكثير من الهواء أثناء الأكل أو الشرب، إلى زيادة انتفاخ البطن.

غازات أو انتفاخ البطن هو ظاهرة طبيعية في الجسم، ولكن حين يصبح هناك تراكم مفرط للغازات في المعدة، يؤدي هذا إلى مواقف محرجة ومزعجة. وهناك بعض أنواع الأطعمة التي تسبب تراكم الغازات في الأمعاء، مما قد يكون مرتبطا أيضا بمشاكل الهضم والانتفاخ.

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي تساعد في تخفيف الشعور بعدم الارتياح الناتج عن تراكم الغازات المفرط في المعدة. اكتشفي هنا كيفية التخلص من انتفاخ البطن.

أسباب انتفاخ البطن والغازات

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حين تشعرين بألم في الصدر، يعود هذا أساسا إلى تراكم الغازات في المعدة على مستوى منطقة البطن.

حين ينتقل الطعام غير المهضوم إلى القولون، يتخمر هذا الطعام بسبب البكتيريا التي تعيش هناك. وتؤدي عملية التخمر إلى تراكم الغازات.

المنتجات الصحية والغنية بالألياف هي أيضا منتجات صعبة الهضم بشكل عام. فهي تنتج تراكم الغازات في المعدة. إذا كنت تفضلين مجموعة غذائية معينة، قد يحدث تراكم للغازات في المعدة.

تناول المشروبات الغازية قد يؤدي أيضا إلى تشكل الغازات الزائدة.

قد يؤدي الإمساك إلى إنتاج الغازات أو إلى الانتفاخات.

قد يتم ابتلاع الهواء الزائد أثناء الأكل، مما قد يؤدي إلى تراكم الغازات المفرط.

ما رأيك بتجربة هذه تمارين إخراج الغازات من البطن

أعراض انتفاخ البطن والغازات

-انبعاثات متكررة للغازات.

-التجشؤ

-شعور بالانتفاخ

-آلام أو وخز في الصدر

-الشعور بالضيق في البطن

-فقدان الشهية

علاجات طبيعية لانتفاخات البطن

إليك بعض العلاجات الطبيعية التي تخلصك من غازات وانتفاخات البطن:

1- الشاي بالنعنع

يعتبر الشاي بالنعنع من أشهر العلاجات المنزلية، ربما لأنه فعال بشكل جيد، ولأن مذاقه شهي. إذا لم يكن لديكِ أية حساسية موسمية، فيمكنك إضافة القليل من البابونج إلى الشاي.

2- القليل من بذور الكراوية

تؤخذ كما هي ومن دون أية إضافة، فقط امضغيها.

3- مسحوق الكركم

الصورة من freepik

أضيفي ملعقة كبيرة من الكركم إلى الماء المغلي واتركيها منقوعة لمدة دقيقتين، ثم اشربيها ببطئ.

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4- الشاي بالقرنفل

اسكبي بعض الماء المغلي على ثلاثة أكباش قرنفل واتركيها منقوعة لمدة 10 دقائق.

5- شاي الزنجبيل

الصورة من freepik

يمكنكِ شرب كأس الشاي بالزنجبيل، أو بكل بساطة، امضغي قطعة من الزنجبيل. وهناك حل آخر، وهو إضافة 5 قطرات من خلاصة زيت الزنجبيل إلى 2-3 ملاعق كبيرة من الزيت المساعدة وافركي معدتك بها.

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6- خليط مضاد لآلام المعدة

خليط من الشومر، الهال، وأوراق النعناع يمكنه أن يشكل علاجاً خارقاً لمداواة آلام المعدة:

7- بيكربونات الصوديوم والليمون

أعصري عصير الليمون وأضيفي القليل من بيكربونات الصوديوم

سيغلي هذا الخليط، بالتأكيد

استمري بإضافة بيكربونات الصوديوم حتى تتوقف حالة الفوران

أضيفي كأساً من الماء لحل جميع بيكربونات الصوديوم

اشربيه ببطء

8- الزيوت الطبيعية

الزيوت الطبيعية في معالجة الإنتفاخات: الشومر، الزنجبيل، النعناع، الطرخون، الكمون، الكزبرة، واليانسون، كل هذه النباتات تعمل بفعالية على معالجة كل أنواع مشاكل المعدة. يمكنكِ أيضاً دهنها على معدة طفلكِ الصغير.

ما العمل في حالة فشل كل الحلول؟

إذا كنتِ تعانين من الغازات والانتفاخات منذ وقت طويل ولم تنفع أي من العلاجات التي سبق ذكرها ولم تناسبك، فعليك الأخذ بعين الاعتبار احتمالية أنك تعانين من حساسية غذائية ما – وبالأخص، الحساسية ضد الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية. الكثير من الأشخاص عرضة لذلك وعرضة للإنتفاخات والغازات، وأيضاً للشقيقة (الصداع النصفي)، الإرهاق، وأعراض الإنفلونزا الزائفة، كل هذه تختفي بعد بضعة أسابيع من التغذية التي تخلو من الجلوتين. وإذا أردتم التأكد، حاولوا الإمتناع عن تناول الجلوتين لمدة بضعة أسابيع وسيعطيكم جسمكم الإجابة الصحيحة.

اذا أعجبك هذا المقال ما رأيك بتعلم كيف تتخلصين من اضطرابات المعدة؟