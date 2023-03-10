شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يتلقون الميكروبات الأساسية من أمهاتهم.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يفقد الأطفال المولودين بعملية قيصرية الميكروبات الأساسية؟.. تشير أدلة جديدة إلى أن الإجابة قد تكون "لا"، حيث أفاد الباحثون في مجلة Cell Host & Microbe أن الأمهات قادرات على نقل الميكروبات إلى أطفالهن عبر طرق بديلة تعويضية، و في حين أن الأطفال المولودين بعملية قيصرية يتلقون القليل من ميكروبيوم أمعاء أمهاتهم أثناء الولادة ، فإنهم يعوضون ذلك عن طريق شرب ميكروبات أمهاتهم في لبن الأم.

وركزت معظم أبحاث الميكروبيوم على القناة الهضمية ، لكننا نؤوي أيضًا مجتمعات ميكروبية مفيدة في أجزاء أخرى من أجسامنا ، مثل المسالك التنفسية وجلدنا، و تساعد هذه الدراسة في توضيح كيف يحصل الأطفال ، الذين يُعتبرون عمومًا عقيمين قبل الولادة ، على الميكروبات الأساسية لميكروباتهم المختلفة.

فأردنا الحصول على فكرة أفضل عن كيفية تطور ميكروبيوم الرضع في أجزاء مختلفة من أجسامهم وكيف يتأثر بعوامل مثل وضع الولادة ، واستخدام المضادات الحيوية ، وقلة الرضاعة الطبيعية.

وقال الدكتور ووتر دي ستينهويسن بيترز ، وهو طبيب وعالم البيانات في المركز الطبي الجامعي أوترخت في هولندا، أنه لفهم كيفية تطور الميكروبيوم خلال الشهر الأول من الحياة ، جند الفريق وأخذ عينات مرارًا وتكرارًا من 120 من الأمهات الهولنديات والأطفال حديثي الولادة، و من الأطفال ، قاموا بجمع عينات من الميكروبيوم من الجلد والأنف واللعاب والأمعاء بعد ساعتين من ولادتهم وعندما كان عمرهم يومًا واحدًا وأسبوعًا وأسبوعين وشهر واحد.

كما جمع الفريق ستة أنواع مختلفة من عينات الميكروبيوم من الأمهات ، الجلد وحليب الثدي والأنف والحنجرة والبراز والمهبل ، و لتحديد أي من هذه المصادر كان "يبذر" الميكروبيومات المختلفة للأطفال. بعد ذلك ، قاموا بتحليل هذه النتائج في سياق العديد من العوامل التي يُعتقد أنها تؤثر على نقل الميكروبيوم ، بما في ذلك طريقة التسليم ، واستخدام المضادات الحيوية ، والرضاعة الطبيعية.

، ولقد رأينا أن العديد من أماكن الأم مهمة لنقل الميكروبات ، وإذا تم حظر بعض هذه المسارات لسبب أو لآخر - في هذه الحالة ، رأينا ذلك يحدث مع العملية القيصرية - عندئذٍ لا يزال بإمكان هذه الميكروبات الوصول الطفل من خلال مسارات أخرى "، كما يقول دي ستينهويزين بيترز.

وبغض النظر عن مسار الولادة ، وجد الباحثون أن ما يقرب من 58.5٪ من ميكروبيوم الطفل مشتق من أمه. ومع ذلك ، ساهمت المجتمعات الميكروبية المختلفة للأمهات في مختلف الميكروبيومات الرضع. تلقى الأطفال المولودين بعملية قيصرية عددًا أقل من الميكروبات من ميكروبات أمهاتهم المهبلية والبرازية ، ولكن - على ما يبدو - حصلوا على المزيد من الميكروبات من لبن الأم.

ويقول المؤلف الأول ديبي بوغارت ، وهو طبيب عالم في جامعة إدنبرة، إن نقل وتطور الميكروبيوم مهم جدًا لدرجة أن التطور قد ضمن نقل تلك الميكروبات بطريقة أو بأخرى من الأم إلى الطفل". "تصبح الرضاعة الطبيعية أكثر أهمية للأطفال المولودين بعملية قيصرية والذين لا يتلقون ميكروبات الأمعاء والمهبل من أمهاتهم."

وإنه نظام ذكي ، ومن المنطقي من منظور تطوري أن هذه الأنواع من المسارات زائدة عن الحاجة لضمان أن الطفل يمكن أن يبدأ حياته بـ" مجموعة أدوات البدء المناسبة .

والآن ، يريد الفريق معرفة المزيد عن التأثيرات غير الأمومية على نمو الميكروبيوم عند الرضع. يقول دي ستينهويزين بيترز: "يمكننا أن نرى أن ميكروبيوم الأم يفسر ما يقرب من 60٪ من إجمالي ميكروبيوم الرضيع ، ولكن لا يزال هناك 40٪ لا نعرف عنها شيئًا". "سيكون من المثير للاهتمام تقسيم هذا الجزء المجهول إلى طبقات لمعرفة من أين تأتي كل الميكروبات ؛ ما إذا كان الآباء يساهمون ، على سبيل المثال ، أو الأشقاء ، أو البيئة."

في النهاية ، يريد الباحثون أن يفهموا كيف يرتبط تطور الميكروبيوم عند الرضع بالصحة على المدى الطويل. يقول بوغارت: "بعد ذلك ، نريد استكشاف ما إذا كانت عملية الحياة المبكرة هذه ، التي تأثرت بالأم ، لا تؤثر فقط على مخاطر العدوى قصيرة المدى في السنة الأولى من العمر ، ولكن أيضًا على الصحة على المدى الطويل من حيث أشياء مثل الحساسية والربو" . "في المستقبل ، قد نتمكن من استخدام هذه المعرفة للمساعدة في منع أو تشخيص أو علاج المشاكل الصحية."