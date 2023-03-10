شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على نمط حياة صحي أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على نمط حياة صحي أثناء الحمل أمرًا ضروريًا لنجاح الحمل، لذا فإن تناول نظام غذائي متوازن والنشاط البدنى والحصول على قسط كافٍ من النوم وإدارة التوتر وشرب الماء كلها عوامل مهمة يمكن أن تساعد فى الحمل الصحي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد اختيار الوجبات الخفيفة المناسبة في الحفاظ على طاقة المرأة الحامل طوال اليوم، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعد في الحفاظ على نمط حياة صحي للحوامل والوجبات الخفيفة المعززة للطاقة الموصى بها، بحسب موقع "Health".

نصائح للحفاظ على نمط حياة صحي أثناء الحمل

1. تناول نظام غذائي متوازن

يعد تناول نظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا أثناء الحمل. يجب أن يشتمل النظام الغذائي على العديد من الفواكه والخضراوات والحبوب والبروتين والدهون الصحية.

من المهم أيضًا تجنب اللحوم والأسماك والبيض والمأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا والحد من تناول الكافيين.

2. النشاط البدنى

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة أثناء الحمل في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات، وتعزيز الحمل الصحي.

3. الحصول على قسط كاف من النوم

النوم ضروري أثناء الحمل، ومن المهم الحصول على قسط كافٍ من الراحة يجب أن تهدف الأم إلى النوم سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة ، وأخذ قيلولة أثناء النهار إذا لزم الأمر.

4. إدارة التوتر

يمكن أن يكون الحمل مرهقًا، لذلك من المهم إيجاد طرق صحية للتحكم في التوتر يمكن أن تساعد ممارسة اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق في إدارة التوتر.

5. ابق رطبًا

البقاء رطبًا أمر ضروري أثناء الحمل يمكن أن يساعد في منع الإمساك والتورم والمضاعفات الأخرى يجب أن تشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

وجبات خفيفة للطاقة للحوامل

فيما يلي بعض الوجبات الخفيفة المعززة للطاقة الموصى بها للنساء الحوامل:

1. الفاكهة الطازجة

الفاكهة الطازجة هي وجبة خفيفة رائعة لتعزيز الطاقة للنساء الحوامل. الفواكه مثل التفاح والموز والبرتقال سهلة الأكل أثناء التنقل ويمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة.

2. زبادي بالفواكه

يحتوي الزبادي العادي على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى البروبيوتيك التي يمكن أن تحمي من الإمساك المرتبط بالحمل.

أضيفي جرعة صحية من المذاق إلى الزبادي مع الفاكهة الطازجة مثل التوت أو المانجو المفروم أو مكعبات التفاح.

3. عصير الفاكهة مع الحليب

من السهل شرب تركيبات بسيطة مثل مسحوق الفاكهة الجافة المحمصة بالموز والحليب عندما تشعرين بالغثيان.

4. الحبوب الكاملة مع الحليب

ستحصلين على الكالسيوم بالإضافة إلى البروتين في كوب من الحليب قليل الدسم ، وإقرانه بالحبوب الكاملة.

5. الحمص والخضار

يُعد الحمص والخضار من الوجبات الخفيفة الرائعة للحوامل. الحمص غني بالبروتين والدهون الصحية ، بينما الخضار منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، وكلها مهمة للأم والطفل.

6. المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من البروتين والألياف والدهون الصحية، وقد تكون مجرد وجبة خفيفة مثالية في الطبيعة كل نوع من المكسرات له فوائده الغذائية الخاصة.