شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل صحية يسببها التدخين الإلكتروني.. منها مرض رئة الفشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد كثير من الناس أن التدخين الإلكترونى بديل للسجائر التقليدية وأنه يمكن أن يمهد لتقليل استهلاكهم أو الإقلاع عن التدخين تمامًا، لكن على العكس من ذلك، كشفت الأبحاث التي أجرتها العديد من المنظمات الصحية أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج يمكن أن يظل ضارًا بصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على 5 مخاطر صحية يسببها التدخين الإلكترونى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 مخاطر صحية يسببها التدخين الإلكترونى

1- مرض رئة الفشار

تم ربط مادة ثنائي الأسيتيل ، الموجودة في بعض السجائر الإلكترونية، بحالة نادرة في الرئة تُعرف باسم مرض رئة الفشار (التهاب القصيبات المسد).

يعد ضيق التنفس والصفير وضيق الصدر من أعراض مرض رئة الفشار يمكن أن تزداد هذه الأعراض سوءًا مع مرور الوقت إذا تم تجاهلها.

2- تلف القلب والأوعية الدموية

قد تثير العديد من الأبحاث ناقوس الخطر بشأن أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالتدخين الإلكتروني، وثبت أن التبخير المنتظم يعطل نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

قد يعلق التدخين الإلكتروني - الفيبينج - على النيكوتين في الجسم مما يؤثر على مستوى ضغط الدم، بمرور الوقت ، تؤدي جلسات التدخين الإلكتروني والتدخين إلى انقباض الأوعية الدموية.

3- مخاطر الاصابة بالسرطان

اعتمادًا على نظامك الغذائي ونمط حياتك ومستويات التلوث في المنطقة التي تعيش فيها ، يمكن أن يزيد التدخين الإلكتروني من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة في جسمك.

إن التعرض طويل الأمد لتدخين المركبات شديدة السمية في الجسم وعدة مواد كيميائية ضارة موجودة في السجائر الإلكترونية يعد أمرًا خطيرًا بشكل أساسي.

قد تؤدي عادة التدخين الإلكتروني إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الفم وسرطان اللسان وسرطان الحلق.

4- مشاكل الرئة

يمكن أن يتسبب استنشاق المواد الكيميائية المتبخرة أثناء التدخين الإلكتروني في حدوث التهاب في الرئة وتلفها بمرور الوقت.

الأمراض التي تهدد الحياة مثل التهاب الشعب الهوائية والربو واضطرابات الجهاز التنفسي الأخرى ستنتشر في الأفراد الذين يستمتعون بالتدخين الإلكتروني.

5- إدمان النيكوتين

تحتوي جميع سوائل التدخين الإلكتروني تقريبًا على النيكوتين، وهو مادة تسبب الإدمان وتؤثر على صحة قلبك بشكل سئ .. فالبخار بشكل مستمر كل يوم لديه القدرة على التسبب في الإدمان من المعروف أن استخدام النيكوتين يسبب مشاكل صحية طويلة الأمد.