شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن بعد سن الستين.. نصائح يجب على كبار السن مراعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن السعي وراء فقدان الوزن يمثل تحديًا دائمًا، ومع تقدم العمر تصبح رحلة إنقاص الوزن أكثر صعوبة، حيث تقل عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، لذا نقدم في السطور التالية بعض النصائح حول إنقاص الوزن التي يمكن أن تتبعها النساء فوق سن الستين، بحسب موقع "Health".

طرق لفقدان الوزن بعد سن الستين

أهم شيء هو أنه ليس فقط التمارين التي يجب أن تضعها في اعتبارك، ولكن أيضًا نظامك الغذائي والجوانب الأخرى من حياتك لفقدان الوزن بعد سن الستين.

1. تدريب المقاومة

يتضمن تدريب المقاومة استخدام الأوزان أو أشرطة المقاومة لتطوير كتلة العضلات، إنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويسهل فقدان الوزن. يساعد التدريب أيضًا في تقوية العظام وتقليل هشاشة العظام، وهي مشكلة شائعة بين النساء الأكبر سنًا.

2. الأنشطة البدنية

أي نوع من النشاط البدني أمر حيوي لفقدان الوزن، يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للنساء فوق سن الستين في الحفاظ على كتلة العضلات وزيادة التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن.

يمكنك ممارسة الأنشطة منخفضة التأثير مثل المشي والسباحة. يمكن أن تساعد اليوجا أيضًا.

3. تناول الغذاء السليم

يعد النظام الغذائي المتوازن أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن ، ويجب على الأشخاص فوق سن الستين التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى. يجب عليهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون.

البروتين مهم للغاية ، لأنه يمكن أن يمنع فقدان العضلات ويعزز فقدان الوزن لذا ، ابدأ بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

سواء كنت من كبار السن أم لا، فإن وضعية الجسم أمر بالغ الأهمية لنجاح فقدان الوزن.

4. وضعية الجسم الجيدة

5. النوم الكافي

الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لفقدان الوزن، حيث إنه يتيح تنظيم الهرمونات التي تؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي. يجب على النساء فوق الستين ضمان ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.

أشياء يجب توخي الحذر بشأنها أثناء فقدان الوزن بعد 60

يحتاج كبار السن إلى توخي المزيد من الحذر قبل بدء رحلة إنقاص الوزن.

1. لا تهدف إلى فقدان الوزن بسرعة

يبدو أن فقدان الوزن السريع فكرة رائعة، ولكن يمكن أن يؤدي إلى فقدان العضلات والآثار الصحية الضارة الأخرى.

يجب أن تسعى النساء فوق سن الستين إلى خسارة وزن بطيئة وثابتة.

2. استشر الطبيب

يجب على الأشخاص فوق الستين استشارة الطبيب قبل البدء في برنامج إنقاص الوزن. قد يكون لديهم ظروف صحية أساسية يجب تقييمها قبل البدء في أي نظام غذائي جديد أو نظام تمارين رياضية.

من المهم أيضًا طلب المساعدة من مدرب اللياقة البدنية لتحقيق النتائج المرجوة بأمان.

3. التركيز على الوظيفة

بدلاً من التركيز فقط على إنقاص الوزن ، يجب أن تهدف إلى تعزيز صحتك بشكل عام. قد يشمل ذلك بناء العضلات وتحسين التوازن والحفاظ على كثافة العظام.

4. مجهود بدني مفرط

يُنصح بشدة أن تتجنب المجهود البدني المفرط الذي قد يؤدي إلى الإصابة. من الضروري أن تستمع إلى جسدك وتستريح عند الحاجة.