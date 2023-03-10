شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الكوليسترول.. علامات صامتة لتراكمه في الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول ضروري لتكوين الخلايا السليمة، ومع ذلك، فإن الكميات العالية من الكوليسترول الضار تضر بالجسم وتحد من تدفق الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، في هذا التقرير نتعرف على علامات صامتة لتراكم الدهون في الشرايين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يسمى ارتفاع الكوليسترول بالقاتل الصامت لأنه لا يسبب أعراضًا، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية يمكن أن تسبب الأعراض.

احذر من داء الشرايين المحيطية

مرض الشريان المحيطي هو حالة مرتبطة بتضيق أو انسداد الأوعية الدموية بسبب تراكم الترسبات. هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف السفلية من الجسم بما في ذلك الساقين والقدمين.

الم الساق

يمكن أن يؤثر مرض الشرايين المحيطية على الساقين والقدمين ويؤدي إلى حالة تسمى العرج. يحدث هذا عندما تصبح الأوعية الدموية في الأطراف السفلية من الجسم ضيقة أو مسدودة.

برودة القدمين والساقين

علامة أخرى غير مباشرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي برودة القدمين والساقين ، حتى في فصل الصيف. قد يكون هذا مؤشرًا على إصابتك باعتلال الشرايين المحيطية.

تغيرات في لون البشرة

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى الساقين أيضًا إلى تغير لون الجلد. هذا نتيجة لعدم كفاية تدفق الدم الذي يحمل المغذيات والأكسجين إلى الساقين.

تقلصات في الساق أثناء الليل

قد يعاني الشخص أيضًا من تقلصات في الساق أثناء الليل.

تقرحات الساق أو القدم

قم بفحص مستويات الكوليسترول لديك، إذا أصبت بتقرحات في الساق أو القدم لا تلتئم.

المضاعفات المرتبطة بارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول غير المعالج وغير المُدار من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.