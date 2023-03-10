شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية لنوم حركة العين "الريم".. أبرزها نمو الدماغ وتقوية الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل صحتك ، فإن الحصول على ليلة نوم جيدة أمر بالغ الأهمية ، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، على الرغم من اختلاف احتياجات كل شخص من النوم ، إلا أن غالبية البالغين يحتاجون إلى ما بين 7 و 9 ساعات في الليلة، يعتبر نوم حركة العين السريعة جانبًا مهمًا جدًا للحصول على نوم جيد، وإليك ما تريد معرفته عن نوم حركة العين السريعة" الريم " وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هو نوم الريم؟

يمر الدماغ بأربع مراحل عندما تنام، نوم حركة العين السريعة (REM) هو واحد منها، تتحرك العيون بسرعة في اتجاهات مختلفة في هذا الوقت، في غضون التسعين دقيقة الأولى من النوم ، تحدث غالبية الأحلام أثناء نوم الريم، قد تؤثر هذه المرحلة التنموية على الحالة المزاجية والذاكرة والتعلم.

يزداد معدل ضربات قلبك ، ويصبح تنفسك غير منتظم ، وتتحرك مقل العيون بسرعة خلف عينيك المغلقتين أثناء نوم حركة العين السريعة، عقلك مشغول للغاية أثناء نوم حركة العين السريعة ، وتصبح موجات دماغك أكثر تقلبًا، هذا على عكس مراحل النوم الأخرى ، حيث تستقر موجات دماغك.

يعمل جسمك إلى حد كبير بنفس الطريقة التي يعمل بها أثناء نوم حركة العين السريعة كما يعمل أثناء الاستيقاظ ، باستثناء أن عينيك مغلقتين وفقدان القوة العضلية مؤقتًا، هذه آلية حماية ، وفقًا للبحث ، مصممة لمنعك من تحقيق أحلامك وإيذاء نفسك.

لماذا يعتبر نوم الريم مهمًا؟

يعتبر نوم حركة العين السريعة أمرًا ضروريًا لدورة النوم لأنه ينشط أجزاء الدماغ التي تشارك في تكوين الذاكرة والتعلم، السبب في أهمية نوم حركة العين السريعة هو أن دماغك يمارس بعض الوصلات العصبية خلال هذه المرحلة من النوم ، والتي تعتبر ضرورية لصحتك العامة والعقلية، قلة نوم حركة العين السريعة قد تكون ضارة بالصحة الجسدية والعقلية للفرد.

بعض الفوائد الرئيسية للحصول على نوم الريم:1. يعزز نمو الدماغ

وفقًا للأبحاث ، فإن نوم حركة العين السريعة أمر بالغ الأهمية لنمو الجهاز العصبي المركزي (CNS) خلال فترة الرضاعة، قد يساهم نشاط الدماغ المكثف خلال هذه المرحلة من النوم في تكوين وتقوية الروابط العصبية.

2. تقوية الذاكرة

يحلل دماغك المعلومات الجديدة والمهارات الحركية من اليوم أثناء نوم حركة العين السريعة ، ويلزم بعضها بالذاكرة ، ويحتفظ بالآخرين ، ويحدد ما يجب حذفه، النوم العميق ، وهو مرحلة غير نوم حركة العين السريعة ، يحدث أيضًا عندما يحدث بعض توحيد الذاكرة.

3. معالجة العواطف

أثناء نوم حركة العين السريعة ، الأحلام أكثر وضوحًا وقد تساعد في معالجة المشاعر ، أثناء نوم حركة العين السريعة ، تعود الحياة إلى اللوزة الدماغية ، وهي منطقة الدماغ المسؤولة عن معالجة المشاعر.

4. أحلام اليقظة

تحدث معظم أحلامك أثناء نوم حركة العين السريعة، الآن بعد أن فهمت أهمية النوم الجيد لحركة العين السريعة ، اتخذ التدابير التصحيحية اليوم لضمان حصولك على نوم جيد وكمية جيدة يوميًا.