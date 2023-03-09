شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول الكثير من الدهون يعرضك لمخاطر صحية أبرزها أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون تعد أحد المغذيات الكبيرة الثلاثة ، إلى جانب البروتين والكربوهيدرات ، التي يحتاجها الجسم من أجل البقاء على قيد الحياة، تحتوي الدهون على أحماض دهنية تسمى "أساسية" لأن الجسم لا يستطيع إنتاج هذه العناصر الغذائية وستتأثر صحتك إذا لم تأكل ما يكفي من الدهون، على الجانب الآخر ، فإن تناول الكثير من الدهون يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب غير المرغوب فيها، إليك ما يمكن أن يحدث لجسمك عند تناول الكثير من الدهون، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ارتفاع مستوى الكوليسترول

من المعروف أن أنواعًا معينة من الدهون تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، "الدهون المشبعة ، مثل تلك الموجودة في الحليب كامل الدسم واللحوم الحمراء ، يجب الاستمتاع بها بكميات صغيرة لأنها يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول الضار" ، تتسبب الدهون المتحولة ، أو الزيوت المهدرجة جزئيًا ، الموجودة في الأطعمة المقلية وعجينة البيتزا والبسكويت والمخبوزات ، في زيادة إنتاج الجسم للبروتين الدهني منخفض الكثافة، هذا هو الكوليسترول الذي يمكن أن يتراكم على جدران الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تضييقها وتصبح صلبة ، مما يضر بتدفق الدم إلى أجزاء من الجسم.

زيادة الوزن

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السعرات الحرارية الدهنية إلى زيادة الوزن، "الدهون كثيفة السعرات الحرارية بنسبة 9 سعرات حرارية لكل جرام مقارنة بالكربوهيدرات والبروتين ، وكلاهما يحتوي على 4 سعرات حرارية لكل جرام" ،إذا كان الفرد يستهلك الكثير من الدهون ، فقد ينتج عن ذلك تناول الكثير من السعرات الحرارية ، وبالتالي زيادة الوزن.

تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

هناك الكثير من الجدل حول الدهون المشبعة وأمراض القلب ، لكن جمعية القلب الأمريكية (AHA) تحافظ على توصيتها طويلة الأمد للحد من استهلاك اللحوم الحمراء والجبن والزبدة والزيوت الاستوائية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند ومصادر أخرى من الدهون المشبعة، لا يعني ذلك أنهم أعداء لجسمك ، لكنهم يستطيعون رفع مستوى الكوليسترول الضار LDLفي كثير من الأحيان عندما يأكل شخص ما الكثير من الدهون المشبعة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

خطر الإصابة بسكتة دماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع وصول الدم إلى الدماغ، نظامك الغذائي هو أحد عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على خطر إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ، يمكن أن يلعب نوع الدهون ومقدار ما تستهلكه دورًا في ما إذا كنت تكتسب ميزة وقائية ضد السكتة الدماغية أو تزيد من مخاطر إصابتك ، وفقًا لدراسة كبيرة قدمت إلى جمعية القلب الأمريكية قبل بضع سنوات.