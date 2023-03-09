شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الوزن قد يشير إلى ضعف المناعة.. 3 نصائح تساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و 24.9 وزنًا طبيعيًا أو صحيًا ، بينما يعتبر مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 وزنًا ناقصًا. ومع ذلك ، عندما يكون وزنك ناقصًا، يظهر جسمك أعراضًا غالبًا ما نتجاهلها، لذا إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث إذا كنت تعاني من نقص الوزن وما يمكنك فعله حيال ذلك.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، تختلف أعراض نقص الوزن أو سوء التغذية بشكل كبير، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن من التعب الشديد وانخفاض ضغط الدم وربما انخفاض نسبة السكر في الدم، بسبب نقص الفيتامينات والمعادن ، قد يواجهون صعوبة في النوم وبناء العضلات. ومع ذلك ، قد تكون هناك أسباب أخرى أيضًا. تتضمن بعض الأسباب التي تم تجاهلها ما يلي:

أسباب نقص الوزن1) نقص الفيتامينات

يحتاج جسم الإنسان إلى الفيتامينات والمعادن كمغذيات حيوية ليعمل بشكل صحيح، عندما تعاني من نقص الوزن ، قد لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية والطاقة للحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى مشاكل صحية مثل فقر الدم وضعف التئام الجروح والعمى الليلي.

2) ضعف جهاز المناعة

يحارب جهاز المناعة لدينا الالتهابات والأمراض ، وإذا كنت تعاني من نقص الوزن ، فمن المرجح أنك لا تأكل ما يكفي ولا تحصل على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنظام المناعة القوي. ومع ذلك ، لا يمكن بناء المناعة بين عشية وضحاها. يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا وغنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية من أجل إنتاج الخلايا المعززة للمناعة.

3 ) مخاوف تتعلق بالخصوبة

يحتاج جسمك إلى كمية معينة من الدهون ليعمل بشكل صحيح، وإذا كنت تعاني من نقص الوزن، فمن المحتمل أن يكون لديك نسبة دهون منخفضة في الجسم، مما قد يسبب مشاكل في الخصوبة، علاوة على ذلك ، فإن نقص الدهون في الجسم يتعارض مع إنتاج الهرمونات ، مما يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من نقص الوزن؟

إذا كنت قد فقدت الكثير من الوزن مؤخرًا بسبب المرض وأصبحت الآن تعاني من نقص الوزن فقد تساعدك النصائح التالية..

تناول الوجبات الخفيفة

إذا كنت تتناول ثلاث وجبات في اليوم وما زلت لا تكتسب وزناً ، فمن المحتمل أنك تعاني من نقص في السعرات الحرارية، يمكن أن تساعدك إضافة وجبات صغيرة بين الوجبات على زيادة السعرات الحرارية التي تتناولها، الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أنه يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك الفواكه أو المكسرات أو الشوفان.

ابدأ تدريب القوة

هناك فرق بين ممارسة الرياضة لانقاص الوزن وممارسة التمارين لاكتساب العضلات، عندما ترفع الأثقال ، يصبح جسمك مستنفدًا ويبدأ في اشتهاء المزيد من الطعام وهضمه، علاوة على ذلك، فإن زيادة الوزن التي تحدث مع التمرين هي أيضًا زيادة صحية في الوزن.

تناول المزيد من الدهون

بالمقارنة مع البروتينات والكربوهيدرات ، التي تحتوي على أربعة سعرات حرارية فقط لكل جرام ، تحتوي الدهون على تسعة سعرات حرارية. لذلك ، كلما جلست لتناول الطعام ، يجب أن يكون هدفك هو الإكثار من الدهون الصحية، تشمل مصادر الدهون الصحية البيض والمكسرات والسمن والدجاج وزيت الزيتون.