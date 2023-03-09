شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف الأنف المتكرر علامة تحذيرية لمرحلة شديدة من مرض الكبد الدهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي تناول السعرات الحرارية الزائدة إلى تراكم الدهون في الكبد، لذا من المهم ملاحظة أي علامات تحذيرية وطلب المساعدة الطبية الفورية لمنع مرض الكبد الدهنى من التقدم، وقال الخبراء إن نزيف الأنف المتكرر علامة تحذيرية لمرحلة شديدة من مرض الكبد الدهنى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

عدم وجود علامات الإنذار المبكر

لا تظهر عادةً في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني أي علامات تحذيرية، بسبب نقص الوعي ، يمكن أن تستمر الدهون في التراكم في الكبد، مما يسبب التهابًا في الكبد. وهذا ما يسمى بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المستمر إلى حدوث ندبات في الكبد تسمى التليف.

إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد ، وهو أشد مراحل مرض الكبد الدهني في هذه المرحلة المتقدمة ، يتقلص الكبد ويصبح متندبًا ومتكتلًا.

احذر من نزيف الأنف

أحد أعراض تشمع الكبد هو نزيف الأنف المتكرر، والذي يسمى أيضًا الرعاف، هناك نوعان من نزيف الأنف: نزيف الأنف الأمامي والخلفي. يمكن أن يحدث نزيف أنفي متكرر لأن جسمك أكثر عرضة للنزيف كما يمكن أن يؤدي إلى كدمات ونزيف في اللثة.

أعراض أخرى لتليف الكبد

إلى جانب نزيف الأنف، هناك علامات أخرى لتليف الكبد تشمل التعب والضعف وفقدان الشهية وفقدان الوزن وهزال العضلات والشعور بالغثيان والقيء والحنان أو الألم حول منطقة الكبد واصفرار الجلد وبياض العين (اليرقان) ، تساقط الشعر ، الحمى ونوبات الرعشة ، تورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل (الوذمة) ، وتورم في البطن (البطن) بسبب تراكم السوائل (الاستسقاء) .

التغيرات في الشخصية هي أيضاً علامة

تشمل المشاكل الصحية المعقدة الأخرى المرتبطة بتليف الكبد التغيرات في الشخصية ، ومشاكل النوم (الأرق) ، وفقدان الذاكرة ، والارتباك ، وصعوبة التركيز. اعتلال الدماغ هو مصطلح يشير إلى أي مرض يصيب الدماغ يغير وظائف الدماغ أو بنيته. يحدث عندما تؤثر السموم على دماغك لأن كبدك غير قادر على إزالتها من جسمك.

عوامل الخطر المرتبطة بمرض الكبد الدهني

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية وتشمل هذه السمنة أو زيادة الوزن، والإصابة بداء السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين (مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات).

وتشمل العوامل الأخرى الإصابة بقصور الغدة الدرقية ، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو متلازمة التمثيل الغذائي (مزيج من مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم والسمنة).