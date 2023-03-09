شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف 5 عادات صحية للنوم تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الحفاظ على عادات النوم المثالية يحسن صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بالأمراض، تم تقديم الدراسة في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب، وأوضحت كيف يرتبط الحصول على نوم جيد بطول العمر، بحسب موقع "living".

للحصول على النتائج التي توصلوا إليها، استخدم الباحثون بيانات من مسح مقابلة الصحة الوطنية من 1997 إلى 2018 ، بالإضافة إلى سجلات مؤشر الموتى الوطني حتى 31 ديسمبر 2019 واستخدموا مجموعتي البيانات لفحص العلاقة بين عوامل النوم والوفيات لـ 172،321 مشاركون.

تم إعطاء المشاركين درجة نمط النوم بناءً على خمسة عوامل متعلقة بالنوم أولئك الذين وضعوا في المجموعات منخفضة الخطورة مارسوا عادات النوم التالية.

-من سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة

-صعوبة النوم أقل من مرتين في الأسبوع

-عدم استخدام أدوية النوم

-الاستيقاظ والشعور بالراحة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع

وفقًا لنتائج الدراسة، فإن 8% من الوفيات لأي سبب قد تكون مرتبطة بأنماط النوم السيئة، والأشخاص الذين يحافظون على عادات نوم صحية هم أقل عرضة للوفاة قبل الأوان.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين حصلوا على درجة خمسة في النوم كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب مقارنة بالمشاركين الذين حصلوا على درجة نوم من صفر إلى واحد.

والأكثر من ذلك ، كان الأشخاص الذين اتبعوا عادات نوم صحية أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21%، وأقل عرضة للوفاة بالسرطان بنسبة 19 %، وأقل عرضة للوفاة لأسباب أخرى بنسبة 40 %.

بشكل عام، يعتقد الباحثون أن ممارسة جميع عوامل النوم الخمسة منخفضة الخطورة ارتبطت بزيادة متوسط العمر المتوقع بمعدل 4.7 عامًا للرجال و 2.4 عامًا للنساء.