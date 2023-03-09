شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للكلى.. تعرف على فوائد شرب الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم 9 مارس باليوم العالمي لصحة الكلى، وشرب الماء ضروري للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة الكلى، تتمثل الوظيفة الرئيسية لكليتيك في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من جسمك، ويحتاج الإنسان إلى معرفة مقدار استهلاك الماء الكافي للحفاظ على الكلى في حالة جيدة والمقدار الموصى به هو 8-10 أكواب من الماء، نتعرف فى هذا التقرير على أهمية تناول الماء في الحفاظ على صحة الكلى بمناسبة اليوم العالمي للكلى، بحسب موقع "Health".

ما الرابط بين شرب الماء وصحة الكلى؟

نظرًا لأن الكلى تساعد في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، يصبح من المهم للغاية الحفاظ على رطوبة الجسم للعناية بكليتيك.

أهم شيء يمكننا القيام به للحفاظ على صحة الكلى هو شرب كمية كافية من الماء إن شرب كمية جيدة من الماء لا يساعد فقط في الحفاظ على صحة الكلى ولكنه يساهم في صحتك العامة.

تم تعزيز العلاقة بين الماء وصحة الكلى من خلال العديد من الدراسات أيضًا، وجدت دراسة نشرت في مجلة The Lancet أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى. وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة حقائق السمنة وجود علاقة قوية بين الماء وكيف أنه يقلل من احتمالية الإصابة بحصوات الكلى.

يمكن أن يساعد شرب الماء أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة ومرض الكلى المتعدد الكيسات السائد.

ما هي كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان للوقاية من أمراض الكلى؟

بينما يساعد شرب الماء على الترطيب ويساعد الكلى على الأداء بشكل أفضل عن طريق إزالة النفايات من نظامك، فإن الكثير منها يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الكلى.

بشكل عام ، يجب تناول 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا. لكن هذا الشرط قد يزداد في حالة الطقس الحار وإذا كان الشخص يعاني من الجفاف. لذا ، فإن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يعرضك لخطر الجفاف والإصابة بإصابة الكلى الحادة.

خطر الإصابة بالإسهال الحاد يزداد خلال الصيف ومن المهم جدًا أن يكون الطعام والماء الذي نستهلكه من مصدر نظيف وصحي.

في حالة الجفاف بسبب التعرض للحرارة أو بسبب التهاب المعدة والأمعاء، من المهم أن تطلب المساعدة الطبية في وقت مبكر قبل أن تتأثر الكلى.

إذا شربنا كمية كافية من الماء خلال الصيف وكذلك أثناء أي حالة يكون فيها فقدان الماء حادًا مثل التهاب المعدة والأمعاء الحاد ، فهناك فرصة جيدة للتعافي بشكل أسرع وستظل الكلى لدينا بصحة جيدة.