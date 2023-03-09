شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل يمكن أن تضر بنمو طفلك أثناء الحمل.. نصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرَّف الاضطرابات الخلقية، بأنها التشوهات الهيكلية أو الوظيفية التي تحدث أثناء الحياة داخل الرحم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يولد 3-6 ٪ من الأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء العالم بعيوب خلقية كبيرة ، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة وإعاقة ووفيات الرضع والأطفال.

وفقا لموقع TheHealthSite نعرض بعض النصائح المهمة التي يجب على الأم وضعها في الاعتبار.

هل العيوب الخلقية يمكن الوقاية منها؟

في حين أنه لا يمكن الوقاية من جميع العيوب الخلقية، إلا أن العديد من الأسباب الجينية أو الفيروسية أو الغذائية أو البيئية يمكن أن تؤدي إلى تشوهات الولادة، لذلك، يجب أن يأتي الاهتمام بالنفس والعمل بما يخدم مصلحة الطفل أولاً.

يمكن لمجموعة من العوامل مثل الكحول والتدخين أو استخدام بعض الأدوية أثناء الحمل، والمشكلات الطبية المحددة قبل وأثناء الحمل، مثل السمنة أو مرض السكري غير المنضبط، أن تزيد من احتمالية إنجاب طفل مصاب بعيوب خلقية.

يعد تناول حمض الفوليك أحد أهم الإجراءات الوقائية، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن تناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا يمكن أن يساعد في تجنب بعض تشوهات الولادة الشديدة في الدماغ والعمود الفقري لدى الجنين، مثل انعدام الدماغ والسنسنة المشقوقة.

يجب تناول حمض الفوليك ابتداءً من شهر واحد على الأقل قبل الحمل وطوال فترة الحمل. يعد تناول الأطعمة المدعمة مثل الخبز وحبوب الصباح ودقيق الذرة طريقة أخرى للحصول على ما يكفي من حمض الفوليك.

كيف تتمتعين بحمل صحي؟

قبل الحمل، من الضروري أيضًا تنفيذ خطة علاجية لأي حالة طبية ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والصرع وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الأم والطفل الذي لم يولد بعد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على لقاح الحصبة الألمانية والحفاظ على وزن صحي قبل الحمل يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العيوب الخلقية.

تم ربط استهلاك الكحول أثناء الحمل بالإجهاض ومجموعة متنوعة من المشاكل الفكرية والسلوكية والجسدية التي يمكن أن تستمر مدى الحياة. يزيد التدخين أثناء الحمل من خطر الولادة المبكرة ، والعديد من تشوهات الولادة ، مثل الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق، ووفيات الأطفال.