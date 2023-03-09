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القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الصيف يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الكلى لديك؟، ويمكن أن تكون حرارة شمس الصيف الحارقة، خاصة خلال ساعات بعد الظهر قاسية على كليتيك وتكون أكثر خطورة على الأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل أمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب وأمراض الكبد، لذا يحتاجون إلى رعاية أنفسهم بشكل خاص للوقاية من مشاكل الكلى خلال هذه الأشهر، فى هذا التقرير نقدم نصائح للحفاظ على صحة الكلى في الصيف، بحسب موقع "Health".

كيف يؤثر موسم الصيف على كليتيك؟

يميل الناس إلى الإصابة بالجفاف خلال فصل الصيف، خاصة بسبب الحرارة ، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية. بعض المشاكل الشائعة التي يمكن أن تؤثر عليك خلال فصل الصيف تشمل الفشل الكلوي الحاد ، وزيادة حوادث حصوات الكلى ، والتهابات المسالك البولية علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي التمرين المكثف دون مستوى كافٍ من الماء إلى إصابة العضلات، مما يؤدي إلى تسرب بروتين العضلات في الدم مما يؤدي إلى فشل كلوي حاد.

لتجنب كل هذا ، عليك اتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لا تعاني من أي مضاعفات غير مرغوب فيها.

ما الذي يمكنك فعله لحماية كليتيك في الصيف؟

1. ابق في الداخل خلال أشد أوقات اليوم حرارة.

2. تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة أي 12-4 مساء.

3. استخدم واقيا من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية من الشمس 30 أو أكثر.

4. ارتداء ملابس قطنية وخفيفة الوزن.

5. انتبه لعلامات الجفاف مثل جفاف الفم والحلق ، قلة البول أو لون البول الداكن ، زيادة التعب ، تقلصات العضلات ، الدوخة ، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها.

6. لون البول هو أيضا مؤشر كبير على مستوى الماء. يمثل لون الليمون مستوى ترطيبًا مناسبًا ويمثل اللون البرتقالي أو أي لون غامق الجفاف.

7. بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض مزمن، فمن المستحسن الحفاظ على تناول السوائل بين 2-3 لترات في اليوم.

8. الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب وما إلى ذلك ، يجب أن يستشيروا أطباءهم بشأن تناول السوائل من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف ، ولكن يحتاج مرضى الكلى إلى توخي الحذر لتجنب زيادة السوائل الأفضل هو قياس حجم البول وإضافة 500 مل للتعرق، والذي يجب أن يكون كمية السوائل التي تتناولها.

9. الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية يجب أن يشربوا 350 مل من الماء قبل التمرين وأن يكملوه كل 30-45 دقيقة.

10. يجب على الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في الصيف زيادة استهلاكهم للمياه بمقدار 250 مل من الماء كل 20 دقيقة تقريبًا للحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب.

11. زيادة تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالمياه مثل البطيخ والخوخ والفراولة والكرز والخيار والخس لضمان تجديد المعادن والمياه.

12. تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر لأنها تسبب الجفاف بالرغم من كونها في صورة سائلة.

13. قلل من تناول الأطعمة المصنعة مثل الرقائق والمواد الغذائية الجاهزة للأكل لأنها غنية بالملح الذي يمكن أن يزيد من فرص التسبب في الجفاف.