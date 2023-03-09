جيل بايدن تمنح جائزة المرأة الشجاعة الدولية لعام 2023 لرجل متحول

واشنطن - لايف ستايل
أقامت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، حفل "جائزة المرأة الشجاعة الدولية لعام 2023"، حيث منحت إحدى الجوائز إلى رجل متحول جنسيا.
وقامت بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال الحفل بتكريم 11 من القيادات النسائية العالمية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتقدير أولئك الذين يتمتعون "بشجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ومن بين الفائزات حصول الأرجنتينية ألبا رويدا وهي رجل متحول جنسيا على جائزة المرأة الشجاعة.
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