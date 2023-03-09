إسوارة تتنبأ بالنوبة القلبية في دقائق

بيروت - نادين محمد - تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب، أي أنه يمكن تعريفه على أنه موت عضلات القلب بسبب نقص إمدادات الدم، وهذا يحدث عادة عندما تسد جلطة دموية الشريان الذي يغذي عضلة القلب.

يحدث الانسداد بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى التي تخلق طبقة في الشرايين، وبالتالي تمنع تدفق الدم عن طريق الانفصال لتشكيل جلطات.

كيف تعرفين أنك مصابة بنوبة قلبية؟

تُعرف النوبات القلبية أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، وهي حالات طبية طارئة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

تم ابتكار جهاز تجريبي يتم ارتداؤه على المعصم للتنبؤ بالتروبونين والشرايين المسدودة بدقة 90٪ في خمس دقائق، وفقًا لبحث تم تقديمه في الجلسة العلمية السنوية للكلية الأمريكية لأمراض القلب مع المؤتمر العالمي لأمراض القلب.

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التروبونين هو بروتين يدخل مجرى الدم عندما تتضرر عضلة القلب مما يساعد المستشعر الجديد القابل للارتداء في زيادة عملية التشخيص من خلال توفير تقييم مبكر لاحتمال إصابة المريض بنوبة قلبية قبل نتائج المختبر.

قال بارثو بي سينغوبتا، أستاذ أمراض القلب في كلية روتجرز روبرت وود جونسون الطبية في نيو برونزويك: "هذه فرصة مثيرة لأنها تزيد من قدرتنا على التشخيص المبكر للنوبات القلبية في كل من بيئات المجتمع وفي بيئات الرعاية الحادة.

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كيف يعمل سوار التنبؤ بالنوبة القلبية

يستخدم المستشعر الذي يتم ارتداؤه على المعصم ضوء الأشعة تحت الحمراء للكشف عن وجود نوع من التروبونين في الدم عبر الجلد، ويرسل الجهاز إشارات عبر البلوتوث لمرتديها.

بالنسبة للتجربة قام الباحثون بتسجيل 239 مريضًا يشتبه في تعرضهم لأزمة قلبية وارتدى جميع المرضى المستشعر المعتمد على المعصم، وخضعوا لسحب الدم لتقييم مستويات تروبونين ومخطط كهربية القلب لتسجيل الإشارات الكهربائية للقلب.

تشير النتائج إلى أن النظام يتوقع مستويات تروبونين 1 بدقة تصل إلى 90% وقال سينغوبتا: "بهذا المستوى من الدقة، إذا كنت تستخدم هذا الجهاز، وكانت النتيجة إيجابية، فأنت متأكد تمامًا من إمكانية إنقاذ هذا المريض وإجراء اختبارات التشخيص والعلاج والتدخل السريع".

أسباب حدوث النوبة القلبية

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تحدث معظم النوبات القلبية بسبب أمراض القلب التاجية، وهي حالة تسد الشرايين التاجية باللويحات الدهنية. يمكن لتراكم المواد المختلفة أن يضيق الشرايين التاجية ويؤدي إلى الإصابة بمرض الشريان التاجي، وهو السبب الرئيسي للنوبات القلبية. يمكن أن تحدث النوبات القلبية أيضًا بسبب الأوعية الدموية الممزقة وفي حالات نادرة جدًا، تحدث بسبب تشنج الأوعية الدموية.

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يُنصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض النوبة القلبية مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس بالذهاب فورًا إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى حيث يمكن للأطباء تشخيص النوبة القلبية، والعمل بسرعة لفتح الشرايين المسدودة إذا لزم الأمر.

في العديد من غرف الطوارئ، يمكن لأعداد كبيرة من المرضى مقترنة بنقص في الموظفين أن تجعل من الصعب تحديد المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية، وعادةً ما يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من وجود تروبونين عندما يعاني المريض من ألم في الصدر، ولكنه لا يُظهر علامات نهائية لنوبة قلبية على مخطط كهربية القلب. ومع ذلك، فإن عملية سحب الدم وإرسال العينة للتحليل المعملي قد تستغرق وقتًا، مما قد يسمح بتفاقم تلف القلب أثناء انتظار الأطباء للتشخيص.

الوقاية من النوبات القلبية

يمكن أن يساعد تبني وإجراء تغييرات في حياتك وعاداتك اليومية في منع الإصابة بالنوبات القلبية وأهمها:

تجنب التدخين

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

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الحفاظ على وزن صحي

اتباع نظام غذائي صحي للقلب

التحكم في مرض السكري

السيطرة على التوتر

التحكم في مستويات الكوليسترول وضغط الدم

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الحصول على فحوصات طبية منتظمة

تجنب تناول حبوب منع الحمل إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية، لأنها قد تزيد من نشاط تخثر الدم في الجسم.

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المصدر : موقع هيلث