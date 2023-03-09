بيروت - نادين محمد - فوائد حب دوار الشمس عديدة، فقد يتم استخراج حب عباد الشمس من رأس نباتات عباد الشمس، وتتميز بقوام صلب ولكنه ناعم ونكهة جوزية معتدلة. على الرغم من أنه يمكن تناولها نيئة، إلا أنها غالبًا ما يتم تحميصها لتحسين المذاق.

على الجانب الآخر يعد من فوائد حب دوار الشمس استخدامها في تحضير الخبز، وهي تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، بالإضافة إلى المركبات النباتية الأساسية. قد تساعد هذه الفيتامينات والمعادن في تقليل فرصتك في الإصابة بمشكلات صحية شائعة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

تعد حبوب عباد الشمس غنية أيضاً بالكالسيوم والحديد والنحاس والزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم. وهذه المعادن ضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء، وإفراز الإنزيمات والهرمونات، فضلاً عن التحكم في وظائف القلب والعضلات.

فوائد حب دوار الشمس

يتميز حب دوار الشمس بالعديد من الفوائد الصحية سنعرضها لك في الآتي:

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1. تقلل من الالتهابات

تحتوي حبوب عباد الشمس على فيتامين e والفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب. يمكن أن يساعد تناول بذور عباد الشمس الأشخاص الذين يعانون من التهاب مزمن.

2. تعزز نظام المناعة

يمكن للعديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في حبوب عباد الشمس أن تقوي جهاز المناعة لديك، وتحسن قدرتك على محاربة الأمراض.

تحتوي حبوب عباد الشمس على السيلينيوم والزنك، فقد يعتمد جهاز المناعة على الزنك للحفاظ على خلايا الجسم المضاد وتنميتها. يساعد السيلينيوم أيضًا في تقليل الالتهاب ومحاربة العدوى وتقوية المناعة.

3. الحفاظ على الوزن

الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من احتواء حبوب عباد الشمس على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها مليئة بالعناصر الغذائية التي قد تفيد في تخسيس الوزن.

تحتوي حبوب عباد الشمس على نسبة عالية من البروتين والدهون والألياف، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة.

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4. يعزز مستويات الطاقة

بذور عباد الشمس الغنية بالبروتين تزيد من مستويات الطاقة لديك. تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين ب 1، المعروف أحيانًا باسم الثيامين، والذي يمكن أن يساعد في تحويل الوجبات إلى طاقة، مما يبقي النشاط طوال اليوم.

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5. مفيدة لصحة القلب

حبوب عباد الشمس مليئة بالمعادن المفيدة للقلب. وهذا يشمل المعادن والدهون الصحية والألياف والفيتامينات. قد يساعد النظام الغذائي الغني بالبذور في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والحفاظ على صحة القلب.

6. فوائد حب دوار الشمس ومستويات السكر في الدم

يمكن أن تساعد حبوب عباد الشمس العضوية مرضى السكري من النوع 2 في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

تحتوي بذور عباد الشمس على المواد النشطة بيولوجيًا secoisolariciresinoldiglucoid وحمض الكلوروجينيك التي تساعد في خفض تخليق الجسم للإنسولين.

الصورة من موقع freepik

7. يحسن جودة البشرة والشعر

بذور عباد الشمس تحتوي على حمض أما لينولينيك، مما يساعد على ترطيب شعرك بعمق وتنشيط بصيلات الشعر

بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، تساعد بذور عباد الشمس على منع العدوى والحفاظ على بشرتنا صافية.

الصورة من موقع AdobeStock

فوائد حب دوار الشمس في نظامك الغذائي

يمكنك إضافة بذور عباد الشمس إلى أطباق مثل البيض المخفوق. وإذا كنت تستمتعين بالعصائر والحليب المخفوق، ففكري في إضافة بعض حبوب عباد الشمس إليها، لتزيين مشروبك، يمكنك سحقها أو إضافتها على وجه المشروب، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من السموم.

تعتبر حبوب عباد الشمس المحمصة أو المملحة خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة. يمكنك إضافتها إلى حبوب الإفطار لزيادة محتواها الغذائي.

على الجانب الآخر سيكون مذاق الصلصات أفضل بمرتين إذا أضفت بذور عباد الشمس إليها، ويمكنك إضافة المزيد من النكهات والعناصر الغذائية إلى السلطات وأطباق المعكرونة ورش بذور عباد الشمس فوقها، ويمكن أيضًا سحق حبوب عباد الشمس واستخدامها لتتبيل اللحوم والمأكولات البحرية، وصنع زبدة بذور عباد الشمس عن طريق الجمع بين ثلاثة مكونات أساسية: بذور عباد الشمس وملح البحر والسكر أو ستيفيا، يمكنك أيضًا إضافة زيت عباد الشمس لجعله كريميًا قليلاً.

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المصدر : موقع هيلث