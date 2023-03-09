شكرا لقرائتكم خبر عن تحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم.. تعرف على فوائد الجبن القريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجبن القريش من أنواع الأجبان الطبيعية الخالية من المواد الحافظة، وذات مذاق خاص ومميز، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وهذا يجعلها تقدم له العديد من الفوائد الصحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع healthline، فإن الجبن القريش تتكون من نسب كبيرة من الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، والحماية من هشاشة العظام، كما أنها تساعد على تنظيم ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، وأيضا تحمى الغدة الدرقية من التعرض لأى مضاعفات.





فوائد الجبن القريش..





- مفيدة لمرضى السكر

تناولاها يحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، فهى تعد من النواع الأجبان الصحية لمرضى السكر فالجبن القريش لها تأثير محدود على مستويات الجلوكوز فى الدم، لذا تناولها يعد صحيا ولا يسبب أى ضرر.



- تحافظ على صحة العضلات والعظام - تحافظ على صحة العضلات والعظام لأن الجبن القريش غنية بنسبة عالية من الكالسوم، فهذا يجعلها من أنواع الأجبان التى تحمى صحة العظام، والعضلات، ولذا تناولك لها يعد مهم وصحى، فتناولك لها قبل النوم يجعلك تحصلين على جودة عضلية أفضل وتمثيل غذائى أعلى. - مهمة لصحة البشرةلأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة، فهذا يجعلها من أنواع الأجبان التي تحمي البشرة من ظهور التجاعيد، وحب الشباب، والهالات السوداء، ولذا تناولك لها يعد حيلة رائعة. - مهمة لصحة البشرةلأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المميزة، فهذا يجعلها من أنواع الأجبان التي تحمي البشرة من ظهور التجاعيد، وحب الشباب، والهالات السوداء، ولذا تناولك لها يعد حيلة رائعة.





- الحفاظ على صحة الغدة الدرقيةلأنها غنية باللسيلينيوم، وهو معدن أساسى فى عمل الغدة الدرقية، فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة للحفاظ على صحتك إذا كنت مريض غدة درقية.