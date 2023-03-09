شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زبدة الفول السودانى.. من إنقاص الوزن إلى صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر زبدة الفول السوداني مصدرًا معقولًا للبروتين ودهون صحية أحادية غير مشبعة ومتعددة ، وهي طعام مغذي وغير مكلف مع بعض الفوائد الصحية المدهشة، وإليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الفوائد الصحية لتناول زبدة الفول السوداني:1. إنقاص الوزن

زبدة الفول السوداني غنية باثنين من المغذيات الكبيرة التي تهضم ببطء أكثر من الكربوهيدرات - البروتين والدهون، تشير الدراسات إلى أن البروتين هو أكثر العناصر الغذائية فاعلية في تقليل مستويات جريلين ، ما يسمى بهرمون الجوع، في إحدى الدراسات التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، وجدت أن المرأة البدينة التي زادت من تناولها للبروتين اليومي بنسبة 15٪ استهلكت 441 سعرًا حراريًا أقل يوميًا دون أن تحاول بوعي تقييد الأكل.

2. الحفاظ على صحة القلب

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الإنزيم المساعد Q10 ، وهو مضاد للأكسدة مهم للطاقة وصحة القلب الجيدة، وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب يحسنون الأعراض ويخفضون ضغط الدم بمستويات أعلى من CoQ10. ينتج جسمك بشكل طبيعي مضادات الأكسدة ، لكن الإنتاج يتناقص مع تقدم العمر،تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

3. بناء المزيد من العضلات

بعد سن الثلاثين ، تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في التراجع ونتيجة لذلك تنخفض كتلة العضلات الهزيلة ؛ يُطلق على فقدان العضلات المرتبط بالعمر اسم ساركوبينيا ، من الأهمية مع تقدمنا ​​في العمر تناول المزيد من البروتين (مثل المكسرات والبيض والأسماك) والقيام بتمارين القوة، تعتبر زبدة الفول السوداني وجبة خفيفة ممتازة قبل أو بعد التمرين بسبب محتواها من البروتين ، مما يدعم نمو العضلات.

4. تخفيف آلام العضلات

إذا كنت تتناول أدوية لخفض الكوليسترول تسمى الستاتين ، فقد ترغب في أن تجعل نفسك PB & J غالبًا ما يطلب أطبائهم من المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول البدء في تناول مكملات CoQ10 لأنه يخفف من آلام العضلات الخفيفة إلى المتوسطة المرتبطة بتناول الأدوية.

5. الحصول على البروتين

سوف تحصل على 22.21 جرامًا من البروتين في 100 جرام من زبدة الفول السوداني مقابل 24.85 جرامًا في نفس الكمية من شريحة لحم "الستيك" ، ونفس الكمية تقريبًا من الفيتامينات والمعادن، تحتوي زبدة الفول السوداني على المزيد من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والفيتامينات B1 و B3 والفولات، زبدة الفول السوداني غنية بالدهون أيضًا ، 51 جرامًا مقابل 19 شريحة لحم ، لكن الغالبية منها هي دهون صحية أحادية ومتعددة غير مشبعة.

6. تقليل الالتهابات المزمنة

يحتوى الفول السودانى على المغنيسيوم، وجد التحليل التلوي لعام 2022 للدراسات التي أجريت على المغذيات أن تناول مكملات المغنيسيوم يقلل بشكل كبير من العلامات الكيميائية للالتهابات المزمنة ، وخاصة بروتين سي التفاعلي CRP ، الذي ينتجه الكبد ويزداد عندما يكون هناك التهاب في جميع أنحاء الجسم.

7. التغلب على مرض السكري

زبدة الفول السوداني الطبيعية المصنوعة بدون سكريات مضافة هي غذاء منخفض نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنها لن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، زبدة الفول السوداني مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى إدارة مستويات السكر في الدم ، حيث يعمل البروتين والدهون والألياف معًا لإبطاء سرعة امتصاص الجسم للكربوهيدرات في مجرى الدم.