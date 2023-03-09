هل كعك الأرز مفيد لإنقاص الوزن؟ 

بيروت - نادين محمد - كعك الأرز مفيد لفقدان الوزن إذا تم تناوله بشكل مناسب. كعك الأرز وجبة خفيفة ولذيذة كما أنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، لذا يدعم كعك الأرز تخسيس الوزن بعدة طرق.

تُصنع كعكات الأرز من حبوب الأرز الكاملة ، لذا فهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية للأرز. فهي قليلة الدهون وتقدم وجبة خفيفة. يُعتقد أن كعك الأرز مناسب للحميات، لكنها قد لا تكون فعالة في إنقاص الوزن على الرغم من انخفاض عدد السعرات الحرارية فيها.

كعكة الأرز للدايت

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للحصول على أقصى فائدة من كعكات الأرز ، تناوليها باعتدال لتوفير احتياجاتك اليومية من الكربوهيدرات مع نظام غذائي صحي من الفواكه والخضروات ومصادر البروتين. سيساعدك استبدال كعك الأرز بالوجبات الخفيفة الدهنية، مثل البسكويت والمعجنات ورقائق البطاطس ، في برنامج إنقاص الوزن.

يمكنك تناوله بطبقة قليلة الدسم ، مثل الكريمة المخفوقة الخالية من الدسم أو الجبن الكريمي ، أو ملعقة من الفاكهة المحفوظة أو الجبن قليل الدسم. لوجبة غداء صحية ، تناولي اثنين من كعكات الأرز كأساس لشرائح رقيقة من اللحم البقري أو حلقات الفلفل الأخضر أو الطماطم أو الأفوكادو أو غيرها من الخضار مع جبنة الموزاريلا المذابة منزوعة الدسم.

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القيمة الغذائية لكعك الأرز

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تحتوي كعكة الأرز الواحدة على 35 سعرة حرارية - 7 في المائة من الدهون، و 8 في المائة من البروتين ، و 85 في المائة من الكربوهيدرات. تحتوي كعكات الأرز على 0.4 جرام من الألياف ، ولا تحتوي على كولسترول وقليل جدًا من السكر ،. توتحتوي فر كعكة الأرز 0.74 جرام من البروتين و 29 مجم من الصوديوم و 1 في المائة من القيمة اليومية للحديد. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي كعكات الأرز على المنغنيز والسيلينيوم والمغنيسيوم والتربتوفان.

كعك الأرز والحساسية

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تعتبر الحبوب مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن المختلفة والألياف وقليلة الدهون. ومع ذلك ، غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية صعوبة في تناولها لأنها تحتوي على الغلوتين ، والذي يمكن أن يتسبب في إثارة الجهاز الهضمي و التسبب في أعراض مثل الإسهال وآلام البطن والانتفاخ ، كما يوضح الدكتور مايكل بيكو ، دكتوراه في الطب من. يوفر كعك الأرز بديلاً جيدًا للوجبات الخفيفة المحتوية على الغلوتين.

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المصدر: موقع livestrong