شكرا لقرائتكم خبر عن الفراولة تساعد فى التخلص من دهون البطن.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفراولة شديدة التنوع ومليئة بالفيتامينات والألياف وخالية من الدهون، وهي مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم، علاوة على ذلك ، فهى أحد أفضل مصادر فيتامين سي المعروف بتعزيز المناعة، كما تتمتع الفراولة بخصائص صحية للقلب؛ فهي تفيد الجهاز الهضمي ، وهي الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على بذور مصدر كميات صغيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية على السطح الخارجي، وإليك الأسباب التي تجعل الفراولة جزءًا من نظامك الغذائي لفقدان الوزن، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

حقائق غذائية مذهلة عن الفراولة وفوائدها الصحية:1. غنية بالألياف:

قد يكون وعاء من الفراولة مفيدًا جدًا في التخلص من دهون البطن ، يساعد الكم الغني بالألياف الموجودة في الفراولة في المساعدة على إنقاص الوزن ، تحفز الألياف على الشعور بالشبع ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، إذا كنت ممتلئًا ، فستستهلك كميات أقل من الأطعمة التي تسبب السمنة.

2. منخفضة السعرات الحرارية:

100 جرام من الفراولة تحتوي على 33 سعرة حرارية، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن ، فأنت بحاجة إلى توفير السعرات الحرارية التي تتناولها.

3. تعزز الهضم:

"الشاي المصنوع من الأوراق هو علاج تقليدي لتهدئة عسر الهضم الحمضي. الألياف الموجودة في الفاكهة يمكن أن تساعد الأمعاء البطيئة" ، يلعب الهضم الصحي دورًا مهمًا في إنقاص الوزن، يمكن أن يؤدي سوء الهضم إلى زيادة الوزن ، حيث إننا غير قادرين على امتصاص واستيعاب العناصر الغذائية لدينا بشكل صحيح، علاوة على ذلك ، قد لا يكون قادرًا على التخلص من النفايات من أجسامنا بكفاءة أيضًا، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء معدل الأيض ، مما يجعل حرق السعرات الحرارية بشكل صحيح أكثر صعوبة.

4. غنية بحمض الإيلاجيك:

حمض الإيلاجيك هو مشتق ثنائى حمض الجاليك الموجود بكثرة في الفراولة، يساعد في محاربة الالتهاب ويعيد الأداء الطبيعي لهرمونات خفض الوزن التي غالبًا ما يتم حظرها بسبب الالتهاب المزمن.

5. تعزيز الأنثوسيانين:

الأنثوسيانين عبارة عن أصباغ قابلة للذوبان في الماء ومليئة بمجموعة من الفوائد الصحية، الفراولة غنية بالأنثوسيانين ، مما يساعد على تعزيز إنتاج الجسم لهرمون يسمى أديبونكتين، يساعد هذا الهرمون أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي ويساعد على إنقاص الوزن، قم بتضمينها في نظامك الغذائي وتخلص من الكيلوجرامات السريعة.