نصائح لزيادة الخصوبة منها تعديل النظام الغذائي وتجنب الأطعمة المقلية

يمكن أن يؤدي تناول وجبات معينة إلى زيادة خصوبتك، من الضروري أن تضعى في اعتبارك أنه لا يوجد نظام غذائي سحري من شأنه أن يجعلك حاملاً ، ولكن خيارات الطعام ونمط الحياة لها تأثير كبير على الصحة الإنجابية لكل من النساء والرجال، من خلال تأثيرها على معدتك ، وتدفق الدم ، ومستويات الهرمونات ، والصحة العامة ، يمكن للأطعمة التي تتناولها ، جنبًا إلى جنب مع عوامل أخرى مثل نمط الحياة ومستويات التوتر ، أن تزيد من الخصوبة، وإليك التغييرات في النظام الغذائي والتي يمكن للمرأة القيام بها لزيادة الخصوبة، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".



نصائح النظام الغذائي لزيادة الخصوبة:



1. اختر الكربوهيدرات المعقدة



حاول تضمين الكربوهيدرات الأكثر تعقيدًا (البطيئة) والكربوهيدرات الأقل معالجة لتعزيز الخصوبة، يمتص جسمك الكربوهيدرات المكررة ، مثل تلك الموجودة في الكعك ، والخبز الأبيض ، والأرز الأبيض ، ويتحول إلى سكر الدم، ينتج البنكرياس الأنسولين في مجرى الدم لتقليل ارتفاع السكر في الدم ، واكتشفت الدراسات أن مستويات الأنسولين المرتفعة تمنع الإباضة، يتم امتصاص الكربوهيدرات المعقدة ببطء ولها تأثير تدريجي على سكر الدم ومستويات الأنسولين أكثر من الكربوهيدرات البسيطة.



2. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة



مضادات الأكسدة مثل الزنك وحمض الفوليك قد تزيد من خصوبة الذكور والإناث، تعمل على تحييد الجذور الحرة في الجسم ، والتي يمكن أن تضر بالحيوانات المنوية وخلايا البويضات، قد يكون لمضادات الأكسدة أو لا يكون لها تأثير كبير على الخصوبة ، لكن الأبحاث تشير إلى أنها قد تفعل ذلك،مضادات الأكسدة المفيدة بما في ذلك الفيتامينات C و E ، وحمض الفوليك ، وبيتا كاروتين ، واللوتين متوفرة بكثرة في الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب.



3. تجنب الدهون المتحولة



يعد تناول الدهون الصحية بانتظام أمرًا ضروريًا لتحسين الخصوبة والصحة العامة، ومع ذلك ، ولأن الدهون المتحولة لها تأثير ضار على حساسية الأنسولين ، فإنها تزيد من احتمالية الإصابة بعقم التبويض، عادة ما يتم تضمين الدهون المتحولة في بعض الأطعمة المقلية ، والمواد المصنعة ، والسلع المخبوزة وغالبًا ما توجد في الزيوت النباتية المهدرجة.



4. زيادة تناول البروتين



يوجد الحديد والزنك والبروتين بكثرة في الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي، قد تكون مصادر بروتين المأكولات البحرية بدائل صحية، على سبيل المثال ، تعتبر أسماك المياه الباردة مثل السلمون والتونة الخفيفة المعلبة والسردين من أهم مصادر أحماض DHA وأوميجا 3 الدهنية، تقلل هذه الأطعمة أيضًا من خطر الولادة المبكرة وتساعد في تطوير الجهاز العصبي للطفل، إذا كنت نباتيًا ، يمكنك اختيار منتجات فول الصويا والبقوليات والأطعمة النباتية المدعمة الأخرى.



5. تناول منتجات الألبان عالية الدسم



قد يؤدي تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان مع القليل من الدهون إلى زيادة خطر الإصابة بالعقم ، ولكن تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان مع الدهون قد يقلل من ذلك، جرب تبديل حصة واحدة من منتجات الألبان قليلة الدسم يوميًا بحصة واحدة من عالية الدسم ، مثل كوب من الحليب كامل الدسم أو الزبادي كامل الدسم

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