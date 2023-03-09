دراسة جديدة تحدد فوائد النوم لمدة 8 ساعات يومياً

أكدت دراسة جديدة صادر عن الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن اتباع روتين النوم الصحيح يساعدك على إطالة حياتك ، موضحا أن الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة أمر ضروري لصحتك، فالنوم الكافي هو مفتاح رئيسي لعملية تعافي جسمك.

جمع الباحثون بيانات من أكثر من 172 ألف من الذكور والإناث الذين شاركوا في الاستطلاع وتم تقسيمهم إلى خمسة مجموعات وتشمل، الحصول على القدر المثالي من النوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة، ومجموعة التي تواجه صعوبة في النوم لمدة ليلتين كحد أقصى في الأسبوع، والمجموعة الثالثة صعوبة البقاء في حالة نوم مريحة بحد أقصى ليلتين في الأسبوع، والمجموعة الرابعة عدم تناول الأدوية التي تساعد على النوم، والمجموعة الخامسة تشمل الاستيقاظ والشعور بالراحة لمدة لا تقل عن خمسة أيام كل أسبوع.

وفقًا للدراسة ، فإن الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة أمر ضروري لصحتك، النوم الكافي هو مفتاح رئيسي لعملية تعافي جسمك، بالإضافة إلى ذلك ، يساعدك على أداء المهام بنجاح في اليوم التالي ، كما توضح مؤسسة النوم .

الاستيقاظ في منتصف الليل أو الصعوبة في النوم يضر بفائدة النوم المستمر، تكشف الدراسة أن هذا لا ينبغي أن يحدث أكثر من مرتين في الأسبوع، وفقًا للجمعية الأمريكية لانقطاع التنفس أثناء النوم ، يعد الأرق من أكثر اضطرابات النوم شيوعًا، انقطاع النفس النومي هو مشكلة نوم أخرى شائعة بشكل لا يصدق.

وشددت الدراسة على ضرورة عدم تتناول أي أدوية للنوم من أجل الحصول على نوم جيد،بعد كل شيء ، تشير الأبحاث إلى أن عادات النوم السليمة يمكن أن تطيل حياتك، وأشار إلى أن الأشخاص الذين لديهم كل سلوكيات النوم المثالية ، فمن المرجح أن يعيشوا لفترة أطول.

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