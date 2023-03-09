شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب البنكرياس.. 5 نصائح لتقليل الأعراض منها الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس مهم لعملية الهضم، يقع في الجزء الخلفي من معدتك، حجمه يضاهي يدك، ينتج البنكرياس سوائل تسمى الإنزيمات التي تساعد في الهضم، تعمل هذه الإنزيمات على تفكيك الكربوهيدرات والدهون والسكريات، من خلال إنتاج الهرمونات ، هذه المواد الكيميائية تتحرك في مجرى الدم، تشجع هرمونات البنكرياس على إنتاج أحماض المعدة، وتتحكم في الجوع ومستويات السكر في الدم، تعد حصوات المرارة ، التي يمكن أن تعلق في القناة الصفراوية أو البنكرياس السبب الرئيسي لالتهاب البنكرياس الحاد ، وإليك بعض النصائح لعلاج التهاب البنكرياس الحاد والوقاية منه ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

نصائح لعلاج التهاب البنكرياس الحاد والوقاية منه:1. الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة ، والتي يمكن أن تسبب التهاب البنكرياس إذا علقت في القناة التي يستخدمها البنكرياس لإطلاق إنزيمات الهضم، يمكن تجنب حصوات المرارة وتجنب الأمراض الأخرى إذا حافظت على وزن صحي.

2. الإقلاع عن التدخين

قد يؤدي التدخين إلى زيادة الأعراض أو إطالة عملية إعادة التأهيل لأولئك المصابين بالتهاب البنكرياس ، وفقًا لأخصائيي الطب في جامعة نيويورك لانجون، يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس لدى المصابين بالتهاب البنكرياس.

3. تخطي الأطعمة غير الصحية

ينصح الأطباء بتقليل العناصر التي يمكن أن تسبب التهاب البنكرياس من أجل السيطرة على الحالة، لا يستطيع البنكرياس إنتاج ما يكفي من الإنزيمات اللازمة لهضم الدهون والكربوهيدرات والبروتينات بشكل صحيح في الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن نتيجة لذلك ، يمكن أن تشعر بعدم الراحة في البطن بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات وقد لا يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية الكافية.

4. أكل صحي

يمكن أن تتكون حصوات المرارة عندما يتراكم الكثير من الكوليسترول في العصارة الصفراوية ، وهو سائل يساعد في تكسير الدهون ، وهو سبب رئيسي لالتهاب البنكرياس الحاد، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب غنيًا بالحبوب الكاملة ومجموعة من الفواكه والخضراوات الطازجة لتقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة، يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة الدهنية أو المقلية ومنتجات الألبان كاملة الدسم في الوقاية من التهاب البنكرياس.

5. تجنب الوجبات الغذائية القاسية

من المهم إنقاص الوزن تدريجيًا كتحذير، يزيد الكبد من إنتاج الكوليسترول كرد فعل لنظام غذائي قاسي ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة ويزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة، اتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا للعناصر الغذائية التي تحتاجها مع الاستمرار في إبقائك في حالة نقص في السعرات الحرارية إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.