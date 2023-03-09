شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عناصر غذائية أساسية لصحة القلب.. أبرزها أوميجا 3 والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تناول الطعام الصحيح إحدى الخطوات السبع التي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية لصحة القلب، قم بتضمين هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة قلبك، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. الألياف

هي العنصر الغذائي الأول للحماية من أمراض القلب، إنها تساعد في إبقائك على قيد الحياة لفترة أطول، توجد بكثرة في الشوفان والشعير والفول والتفاح والحمضيات والجزر، الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول والسكريات وتمنع امتصاصها من الجهاز الهضمي ، يساعد في تقليل الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL، تأتي الألياف غير القابلة للذوبان من الحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضراوات، دقيق القمح الكامل ونخالة القمح والمكسرات والفاصوليا والخضراوات ، مثل القرنبيط والفاصوليا الخضراء والبطاطس ، مصادر جيدة للألياف غير القابلة للذوبان.

2. أحماض أوميجا 3 الدهنية

من المعروف أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 مثل حمض الإيكوبنتانويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) مفيدة لصحة القلب، إنها تقلل الالتهاب وتمنع تخثر الدم وتخفض نسبة الكوليسترول الضار ولها تأثير إيجابي على إيقاع القلب، لا يمكن صنع أوميجا 3 في أجسامنا ويجب أن تؤخذ من نظامنا الغذائي، وهى وفيرة في الأسماك مثل السلمون والتونة .

3.الدهون الأحادية غير المشبعة

تُعرف أيضًا باسم MUFA ، وهي صحية للقلب، من المعروف أن الدهون الأحادية غير المشبعة تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، وتشمل مصادر الغذاء اللوز والفول السوداني والجوز والأفوكادو .

4. حمض الفوليك هوموسيستين

حمض أميني مرتبط بتصلب الشرايين ، وهو السبب الرئيسي لأمراض الشرايين التاجية ، أظهرت الأبحاث أن فيتامينات ب تخفض مستويات الهوموسيستين وحمض الفوليك يقلل من سماكة جدران الشرايين، تعتبر خضار السبانخ والنعناع وفول الصويا مصادر جيدة لحمض الفوليك.

5. الكيرسيتين

من الأسباب التي تجعلنا نقول إن تفاحة في اليوم تبعد الطبيب عنك ربما لأن التفاح مصدر كبير للفلافونويد كيرسيتين، يرتبط بخصائص مضادة للالتهابات وقد يقلل من خطر تراكم البلاك ، مما يقلل من نسبة الكوليسترول الضار وضغط الدم، يوجد الكيرسيتين أيضًا في الحمضيات والبصل والبقدونس والمريمية والشاي.

6. اللايكوبين

وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمد الطماطم بلونها الأحمر، أثبت عدد من الدراسات السريرية دوره الوقائي في خفض ضغط الدم والبروتين التفاعلي C - وهو علامة على التهاب القلب.

7.المغنيسيوم

هذا المعدن المتواضع ضروري لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، يساعد في الحفاظ على وظيفة الأعصاب والعضلات ، ويحافظ على استقرار ضربات القلب ويحافظ على ضغط الدم من بين وظائف أخرى، تعد الحبوب الكاملة والفاصوليا السوداء وفول الصويا واللوز وبذور قرع العسل وبذور السمسم والسبانخ من أفضل مصادر المغنيسيوم.