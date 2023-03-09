شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ألم الصدر قد يستمر عاما بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة جديدة إلى أن المرضى الذين أصيبوا بمرض كورونا قد يكونون أكثر عرضة للمعاناة من ألم صدر لفترة تمتد من 6 أشهر إلى سنة بعد العدوى، ومع ذلك، لم تبلغ الدراسة عن الأحداث الكبرى مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية في مثل هؤلاء المرضى، وفقا لموقع " timesnownews".

وقالت الدراسة، في حين أن "الأعراض لا تُترجم بالضرورة إلى نتائج صعبة في الوقت الحالي"، إلا أنها تحتاج إلى "إعادة تقييمها بمرور الوقت".وأضافت: "قد يكون من الصعب تحديد الآثار الدائمة للعدوى على نظام القلب والأوعية الدموية من حيث التشخيص أو الأحداث الأخرى على المدى القصير ولن تتحقق إلا بعد متابعة أطول".

درس الفريق ما يقرب من 150.000من مرضى فيروس كورونا مرضى عانوا من أعراض القلب والأوعية الدموية، حيث يعاني العديد من مرضى كورونا من أعراض تتجاوز المرحلة الحادة من العدوى".

ووجدوا أنه في فترات ستة أشهر وسنة واحدة ، كان لدى المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا معدلات أعلى بكثير من المعاناة من آلام في الصدر ، لكنهم لم يروا أي زيادات أخرى في أحداث القلب والأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه ، كشف تحديث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إرشادات (CDC) للتصديق على الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا أنه وفقًا للأدلة الناشئة يمكن أن يكون لفيروس كورونا آثار دائمة على كل جهاز وعضو في الجسم تقريبًا بعد أسابيع وشهور وربما سنوات بعد الإصابة.

تشير الإرشادات إلى أن الحالات الخطيرة الموثقة بعد الإصابة بفيروس كورونا تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والعصبية والكلى والغدد الصماء وأمراض الدم والجهاز الهضمي بالإضافة إلى الوفاة.