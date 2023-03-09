هل يمكن الإصابة بالأنفلونزا مرتين في موسم واحد؟

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القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما تزداد أمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا بسبب التغيرات الموسمية، في معظم الحالات، تؤدي العدوى التي تسببها الجراثيم إلى تكوين أجسام مضادة لمحاربة العدوى في المستقبل.ومع ذلك، من المتوقع أن تصاب بالمرض عدة مرات في موسم واحد، إذا كنت قد أصبت بالأنفلونزا من قبل ولكنك عانيت من نفس الأعراض بعد بضعة أسابيع، فيجب إجراء الاختبار مرة أخرى.

هل من الممكن الإصابة بالأنفلونزا مرتين في موسم واحد؟

نعم، من الممكن الإصابة بالأنفلونزا مرتين في نفس الموسم، ووفقا لموقع " OnlyMyHealth" هذا لأنه عادة ما يكون هناك أكثر من سلالة واحدة من فيروس الأنفلونزا تطير في أي وقت، تصنف الأنفلونزا إلى نوعين ، الأنفلونزا أ والأنفلونزا ب، تمت تسمية عدة أنواع فرعية من الأنفلونزا أ على اسم بروتين موجود على سطح الفيروس. ربما سمعت عن النوع الفرعي H1N1 من قبل. هناك نوعان من أشكال الأنفلونزا ب.

خلال موسم الأنفلونزا، عادةً ما يكون نوع فرعي واحد هو الأكثر شيوعًا ، ولكن يمكن أيضًا وجود العديد من الأنواع الفرعية الأخرى، هذا يسمح للعدوى أكثر من مرة خلال الموسم.

هل أنت محصن ضد الأنفلونزا الآن بعد أن أصبت بها

إلى حد ما ، نعم يطور جسمك مناعة ضد سلالة فيروس الأنفلونزا الذي أصابك، ومع ذلك ، فإن فيروس الأنفلونزا يتغير باستمرار لتفادي جهاز المناعة البشري، ولن يكون جسمك محصنًا ضد تعديلات الفيروس، في نفس موسم الأنفلونزا ، يمكن أن تصاب بمجموعة متنوعة من نفس السلالة أو سلالة مختلفة تمامًا.

عادةً ما يكون النوع الفرعي الفردي هو الأكثر شيوعًا خلال موسم الأنفلونزا ، ولكن يمكن أيضًا وجود العديد من الأنواع الفرعية الأخرى. هذا يسمح للإصابة عدة مرات خلال الموسم.

ما هي الاستراتيجية الأكثر فعالية لتعزيز مناعة الانفلونزا

التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك من الأنفلونزا وتنمية المناعة، ومع ذلك ، تذكر أن اللقاح لا يوفر حماية بنسبة 100٪ ضد الأنفلونزا ، حيث يتفاعل جهاز المناعة لدى الجميع بشكل مختلف مع التطعيم.

نظرًا لتطور الفيروس ، يجب على العلماء توقع سلالة الأنفلونزا التي من المرجح أن تسبب العدوى، يحدث هذا قبل عام تقريبًا، أحيانًا يكون دقيقًا تمامًا وأحيانًا ليس كذلك. ومع ذلك ، فهي لا تزال أفضل طريقة لبناء المناعة في كل موسم.

يساعد لقاح الأنفلونزا أيضًا في الوقاية من الأمراض الخطيرة ، والاستشفاء ، والوفيات التي تسببها الأنفلونزا، لذلك ، ما لم تكن حساسًا لأي من مكوناته ، فمن الضروري الحصول على اللقاح كل عام.

متى يجب استشارة الطبيب إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا

يمكن علاج معظم أعراض الأنفلونزا في المنزل، ومع ذلك ، يجب عليك طلب العناية الطبية إذا كان لديك: