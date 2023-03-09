شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات جلدية تشير للإصابة بأمراض الكلى.. كيف يمكنك الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري والتهاب القولون وكذلك ارتفاع ضغط الدم هي الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الكلى المزمنة، وبحسب الخبراء قد تشير حكة الجلد والطفح الجلدي إلى الإصابة بأمراض الكلى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض شائعة لأمراض الكلى

يميل مرض الكلى إلى ظهور مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك ضيق التنفس، التعب، صعوبة النوم، ووجود دم في البول من بين أمور أخرى.

وفي المراحل المبكرة ، من العلامات الدقيقة للغاية تورم القدمين.

مشاكل الجلد التي تشير إلى أمراض الكلى

سيصاب المريض أيضًا بأمراض جلدية معينة مثل حكة الجلد أو الطفح الجلدي أو جفاف الجلد بسبب ارتفاع مستويات البول الموجودة في الجسم.

غالبًا ما يُلاحظ أن المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى اشتكوا من الكثير من الأعراض الجلدية مثل الحكة على وجه الخصوص، والتي تعود مرة أخرى إلى ارتفاع مستويات البول الموجودة في الجسم، وأحيانًا بسبب خدشهم، لديهم أيضًا عدد من الطفح الجلدي على الجسم.

تشخيص أمراض الكلى

إذا كان المريض يعاني من طفح جلدي غير مبرر أو طفح جلدي غير عادي، فمن الجيد إجراء اختبار الكلى لمرض الكلى المزمن وأحيانًا يفاجأ الشخص عندما يكتشف أن السبب الكامن وراء مشكلة الجلد ليس سوى مرض الكلى المزمن.

غالبًا ما يصعب علاج هذه الحالات الجلدية في الكلى المزمنة. ما لم يتم علاج مرض الكلى المزمن الأساسي ويمكن تحسين اختبار الكلى، ففي هذه الحالة، بالطبع ، سيتم تحسين حالة الكلى.

ومع ذلك ، فإن ما نستخدمه عادة هو عدد من الكريمات ذات الأغراض العامة أو أي شيء يجعل البشرة أكثر نعومة عادة ما تساعد في تقليل الحكة.

الوقاية من أمراض الكلى عن طريق النظام الغذائي

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة كليتيك، فتجنب أي شيء يحتوي على الكثير من الملح.

لا تأكل الأطعمة المضاف إليها الملح والأطعمة المصنعة مثل وجبات العشاء المجمدة والحساء المعلب والوجبات السريعة. حاول أن تحد من كمية الصوديوم التي تستهلكها يوميًا وكمية البروتين التي تتناولها.

اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم إذا كانت مشاكل الكلى موجودة في عائلتك.