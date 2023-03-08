علاج الضغط المنخفض في المنزل

ضغط الدم المنخفض، المعروف أيضاً باسم انخفاض ضغط الدم، هو ضغط الدم تحت 90/60 ملم من الزئبق. قد لا ينتج عن هذا الانخفاض أعراض، ولكن في حال حدوث أعراض، فعادة ما تكون خطيرة مثل الدوخة والإغماء. وبما أن انخفاض ضغط الدم قد يكون أمراً خطيراً في بعض الحالات، لذا فإنَّ التشخيص والعلاج المبكر مهمان جداً.

كيف يؤثر انخفاض ضغط الدم على الجسم؟

عادة، يمكن للجسم أن يتحكم تلقائياً في ضغط الدم، ويمنعه من الانخفاض كثيراً. إذا بدأ في الانخفاض، يحاول الجسم تعويض ذلك، إما عن طريق تسريع معدل ضربات القلب أو تضييق الأوعية الدموية لجعلها أضيق. لكن تحدث أعراض انخفاض ضغط الدم عندما لا يستطيع الجسم تعويض انخفاض ضغط الدم. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يسبب انخفاض ضغط الدم أية أعراض، حيث كثيرون لا يعرفون حتى أن ضغط الدم لديهم منخفض ما لم يقوموا بقياسه. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأعراض، تعتمد التأثيرات على سبب حدوث انخفاض ضغط الدم، ومدى سرعة تطوره وسبب ذلك. يحدث الانخفاض البطيء في ضغط الدم بشكل طبيعي، لذلك يصبح انخفاض ضغط الدم أكثر شيوعاً مع تقدم الأشخاص في السن. قد يعني الانخفاض السريع في ضغط الدم أن أجزاء معينة من الجسم لا تحصل على ما يكفي من تدفق الدم.

كيف يمكن علاج انخفاض ضغط الدم؟

يبدأ علاج ضغط الدم المنخفض عادةً بمعرفة سبب حدوثه. إذا كان من الممكن علاج هذا السبب بشكل مباشر، فعادة ما يتحسّن ضغط الدم من تلقاء نفسه. مثال على ذلك انخفاض ضغط الدم الذي يحدث بسبب إصابة معينة وفقدان الدم. إصلاح تلك الإصابة واستبدال الدم المفقود (مثل نقل الدم) سيوقف انخفاض ضغط الدم. إذا كنت تتناولين أدوية تؤثر على ضغط الدم، فقد يغيّر طبيبك المعالج الجرعة التي تتناولينها أو تتوقفين عن تناول هذا الدواء تماماً. إذا ظل السبب غامضاً، فمن الممكن أيضاً معالجته مباشرة. ومع ذلك، لا يمكن علاج انخفاض ضغط الدم إلا إذا كان هناك سبب أساسي يمكن علاجه.

طرق تساعدك على إدارة ضغط الدم المنخفض في المنزل

إذا قام طبيبك بتشخيصك بانخفاض ضغط الدم، فسينصحك بما يلي:- تغيير نظامك الغذائي: يمكن أن تساعد زيادة تناول الملح في كثير من الأحيان في زيادة ضغط الدم. - تعلم كيفية التعرّف على الأعراض والرد عليها: إذ من الطرق الأساسية لمساعدتك على تجنّب مشاكل انخفاض ضغط الدم، هي التعرف عليه. يمكن لطبيبك مساعدتك في التعرّف على شعور انخفاض ضغط الدم وكيفية التصرف.

هل يمكن تقليل الإصابة بانخفاض ضغط الدم أو منعه؟

عادة لا يكون من الممكن تقليل مخاطر انخفاض ضغط الدم أو منعه. الاستثناء الوحيد هو تجنّب الظروف أو الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، مثل تناول العقاقير المهدئة أو المكملات الغذائية/ العلاجات العشبية التي يمكن أن تخفِّض ضغط الدم.

انخفاض ضغط الدم دون أعراض، هل هو خطير؟

إذا كنت تعانين من انخفاض في ضغط الدم، ولكن لا تظهر عليك أعراض، فإنَّ هذه الحالة عادة لا تكون ضارّة ولا ينبغي أن تؤثر على حياتك. إذا كانت لديك أعراض، فيجب علاج السبب الأساسي، لتجنّب الأعراض الخطيرة في المستقبل.

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