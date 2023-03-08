طريقة إعداد وتحضير كب كيك بحبيبات الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- دقيق : 2 كوب

- البيض : 3 حبات

- حليب : كوب (سائل)

- الزيت : نصف كوب

- حبيبات الشوكولاتة : كوب

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- سكر : كوب

- الخل : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي، اخلطي البيض مع الفانيليا، والملح، والخل جيداً.

أضيفي السكر واخلطي للحصول على مزيج كريمي.

اسكبي الزيت واخلطي جيداً.

في وعاء انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر.

أضيفي المكونات الجافة فوق المكونات السائلة واخلطي جيداً.

اسكبي الحليب واخلطي بواسطة ملعقة خشبية أو خلاط يدوي.

وزعي المزيج في قوالب الكب كيك ووزعي حبيبات الشوكولاتة على الوجه.

أدخلي القوالب إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية واخبزيها حتى تنضج قد يهمك أيضا

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