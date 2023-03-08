طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالزبدة والخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مكونات الصلصة : ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

عصير الليمون : 1 حبة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الزبدة : نصف كوب

بقدونس : حسب الرغبة

كزبرة خضراء : حسب الرغبة

إكليل الجبل : حسب الرغبة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة - الدجاج : دجاجة (صغير الحجم)

- الجزر : 3 حبات

- البطاطس : 3 حبات

- الفلفل الأخضر : 2 حبة

- البصل : 1 حبة

طريقة التحضير لتحضير الصلصة: ضعي جميع مكونات الصلصة في وعاء واخلطي جيداً ليكون المزيج متجانساً.

قطعي الخضار وضعيها في وعاء الطبخ وافركيها مع خليط الصلصة.

اغسلي الدجاج جيداً ثم وزعي خليط الصلصة على الدجاجة بالكامل.

ضعي الدجاجة فوق الخضار، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190 ثم ارفعي حرارة الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الجلد ثم قدميها ساخنة. قد يهمك أيضا

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