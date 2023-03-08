شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطماطم لو بتعانى من الاكتئاب هتعزز صحتك النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بالحزن والكآبة فإن أفضل ما يمكنك فعله للتغلب على هذه الحالة الذهنية هو تناول الطماطم عدة مرات فى الأسبوع، حيث حلل الباحثون بجامعة تيانجين الطبية الصينية سجلات الصحة العقلية والعادات الغذائية لنحو ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا أو أكثر، ووجدوا أن أولئك الذين يتناولون الطماطم مرتين إلى ست مرات فى الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بالكآبة بنسبة 46% من أولئك الذين يتناولون الطماطم أقل من مرة واحدة فى الأسبوع، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

وكشف فريق الباحثون، بقيادة كيجون نيو من جامعة تيانجين الطبية الصينية، أن اللايكوبين قد يعزز الصحة النفسية والجسدية أيضًا عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدى، أو تلف خلايا الدماغ السليمة.

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة، خاصة الليكوبين، الذى يرتبط لونها الأحمر الغامق بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والنوبات القلبية.

كما أن الطماطم تحتوى على مواد تسمى لوتين وزياكسانثين وقد تساعد فى حماية عينيك من الضوء الأزرق الناتج عن الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وقد تساعد أيضًا فى منع عينيك من الشعور بالتعب وتخفيف الصداع الناتج عن إجهاد العين، وتظهر بعض الأبحاث أنها قد تجعلك أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وتظهر بعض الدراسات أن الطماطم قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو، وقد تساعد فى منع انتفاخ الرئة، وهى حالة تؤدى إلى إتلاف الأكياس الهوائية ببطء فى رئتيك، وقد يكون ذلك لأن الليكوبين، واللوتين، والزياكسانثين من بين مضادات الأكسدة التى تحارب المواد الضارة فلا دخان التبغ، وهو السبب الرئيسى لانتفاخ الرئة، يحاول العلماء معرفة المزيد عن هذه التأثيرات.