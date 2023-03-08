تعرفي علي أسباب القيء الدموي أثناء الحمل

يعد القيء الدموي في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل أمراً شائعاً لدى الكثير من الحوامل؛ وذلك بسبب زيادة الشعور بالغثيان لدى الكثير من الحوامل، والذي قد يكون في أسوأ حالاته ومستمراً، مما قد يؤدي إلى تمزق شديد في بطانة المريء أو نزيف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، وبالتالي يتسبب في تقيؤ الدم لدى الحامل، الذي يبدو باللون الأسود أو البني الداكن، ويبدو أحياناً مثل البن المطحون.

يمكن، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أن يدل القيء الدموي على مشاكل صحية خطيرة، يجب تشخيصها ومعالجتها في الوقت المناسب؛ لضمان صحة الحامل والجنين طوال فترة الحمل. إليكِ أبرز تلك الأسباب.

1. التهاب المعدة

يسبب التهاب المعدة أو القرحة الهضمية البكتيريا الضارة وإحساساً بالحرقان في البطن وتلف الشريان، مما قد يتسبب في قيء مفرط من الدم، ويصاحبه ألم حاد في البطن والإجهاد.

لذا ينصح الأطباء النساء الحوامل بأخذ قسط كافٍ من الراحة، وإحاطة أنفسهن بأجواء هادئة، واتباع نظام غذائي صحي، حيث يؤدي المزيد من الإجهاد وعدم تناول العناصر الغذائية المهمة خلال فترة الحمل إلى اضطراب المعدة، مما يؤدي في النهاية إلى القيء الدموي.

2. الجفاف

يعد الغثيان الصباحي من المشكلات التي تسبب الجفاف

يعد الغثيان الصباحي من المشكلات التي تسبب فقدان وزن الحامل، وإصابتها بالجفاف وصعوبة امتصاص الجسم للمياه وتعويض السوائل المفقودة.

لذا، يمكن للحامل تجنب الجفاف أثناء الحمل وزيادة تناول السوائل؛ حتى يصبح البول صافياً أو ذا لون أصفر شاحب، ويجب على الحامل أيضاً التوقف عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها تزيد من خطر إصابة المرأة الحامل بالجفاف.

3. سوء التغذية

تحتاج المرأة الحامل إلى تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة، حيث يوصى بتوزيع الوجبات الثلاث إلى 6 وجبات خفيفة على المعدة خلال النهار؛ وذلك لأن سوء التغذية وجعل المعدة فارغة يتسبب في زيادة شعور الحامل بالغثيان ويؤدي إلى تقيؤ الدم.

كما أن سوء التغذية يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة؛ كالولادة المبكرة والإجهاض وإصابة الجنين بالتشوهات الخلقية.

4. تمزق المريء

من الشائع الشعور بالغثيان والقيء بشكل متكرر ومستمر أثناء الحمل، مما قد يتسبب في حدوث تمزق في المريء، ويؤدي إلى ظهور بقع دم في القيء.

أيضاً يمكن أن تسبب دوالي المريء ظهور دم في القيء، وهي أوردة متضخمة بشكل غير طبيعي في بطانة الجدار السفلي للمريء، التي قد تنفجر وتسبب نزيفاً، وعادةً ما تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم أو تليف الكبد، وهي حالة طبية يتطلب علاجها الدخول إلى المستشفى.

5. التسمم الغذائي

تتعرض الحامل للكثير من التغييرات الهرمونية، مما يُضعف جهاز المناعة ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي جرّاء تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، ما يسبب ظهور الدم في البراز أو القيء.

لذا، يجب التأكد من النظافة وغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها، وتجنب تناول منتجات الألبان غير المبسترة وطبخ اللحوم والبيض والمأكولات البحرية جيداً قبل تناولها، وعدم تناول الحامل للأطعمة المعلبة، والانتباه إلى تاريخ انتهاء الصلاحية للمنتجات.

6. تناول بعض الأدوية

الأدوية التي يتم شراؤها بدون وصفة طبية للألم، مثل الأسبرين والإيبوبروفين، تؤدي إلى تهيج ونزيف المعدة، حيث تقلل هذه الأدوية من إنتاج المخاط وتهيج بطانة المعدة، كما يقوم الأسبرين بتجلط الدم ويتداخل مع وظيفة الصفائح الدموية.

7. تمزق القناة الهضمية

يضغط القيء على الصدر والمريء والبطن، وتؤدي الزيادة المفاجئة في هذا الضغط إلى حدوث تمزق في الأمعاء، وهذا يؤدي إلى القيء الدموي والتهاب في الصدر، وقد تشعر المرأة الحامل بألم في الصدر وتعرق وضيق في التنفس.

8. التليف الكبدي

تؤدي أمراض المناعة الذاتية، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية وهو عبارة عن امتصاص كمية الحديد الزائدة في الدم، إلى تليف الكبد، مما يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، والتي تبدأ في التمزق وتؤثر على المريء أيضاً. إنها حالة خطيرة تؤثر على صحة الكبد، وتميل النساء الحوامل المصابات بالمرض إلى التقيؤ بكميات كبيرة من الدم الأحمر الفاتح.

أعراض مصاحبة لتقيؤ الدم أثناء الحمل

الغثيان.

آلام في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وعدم الراحة.

رؤية مشوشة.

الدوخة أو الدوار.

ضربات قلب سريعة.

قلة التبول.

برودة أو رطوبة الجلد.

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