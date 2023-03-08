تعرفي على أهم المشاكل الإنجابية التي قد تسبب العقم

تعد صحة الجهاز التناسلي للمرأة أمراً حيوياً لصحتها العامة، فضلاً عن قدرتها على اتخاذ القرارات والاختيارات المتعلقة بحياتها، مثل الوقت المناسب للتفكير في تكوين أسرة، إلا مع أنماط الحياة المزدحمة التي تقودها النساء اليوم، هناك الكثير من التأثير السلبي على صحتهن الإنجابية، وقد يُصبن بخطر الإصابة بالعقم.

في اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 من مارس، إليكِ وفقاً لموقع WebMD أبرز مشاكل الصحة الإنجابية الشائعة، والتي يجب على كل امرأة أن تكون على علم بها.

1. الانتباذ البطاني الرحمي

غالباً ما يكون الانتباذ البطاني الرحمي مؤلماً ويؤثر على الخصوبة وهو اضطراب يصيب الرحم، ويحدث عندما تنمو الأنسجة المبطنة للرحم في أماكن أخرى خارج الرحم، مثل المبيضين في منطقة الحوض والأمعاء.

على الجانب الآخر، تؤثر التغيرات الهرمونية المتعلقة بالدورة الشهرية لتجعل هذه الأنسجة غير الطبيعية تلتهب وتسبب الألم، وتبدأ في التراكم في منطقة الحوض، ومع ذلك يمكن أن يؤدي الإخصاب في المختبر أو الجراحة إلى تحسين الخصوبة.

2. سرطان عنق الرحم

يتم تشخيص أكثر من 11000 امرأة بسرطان عنق الرحم كل عام، وهو نمو غير طبيعي للخلايا داخل وحول عنق الرحم، ويسببه فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

يمكن سؤال طبيبك عن كيفية الحمل إذا كنتِ تعانين من سرطان عنق الرحم، حيث يمكن للأطباء اكتشاف سرطان عنق الرحم وعلاجه مبكراً باستخدام مسحة عنق الرحم، حيث إنه لا يظهر هذا الاضطراب في الجهاز التناسلي أي أعراض.

يتراوح سرطان عنق الرحم بين خفيف ومتوسط وحاد، يمكن أن يختفي خلل التنسج العنقي الخفيف من تلقاء نفسه، بينما يحتاج خلل التنسج العنقي المعتدل والشديد إلى عناية طبية فورية، حيث يمكن علاجه عن طريق الكي الكهربائي وجراحة الليزر.

3. متلازمة تكيس المبايض

يعتبر العقم مشكلة شائعة بشكل متزايد بين النساء اللواتي لا يدركن أن لديهن متلازمة تكيس المبايض حتى يحاولن الحمل. تحدث هذه الحالة بسبب اختلال التوازن الهرموني الذي يؤثر على الإباضة، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أكياس مملوءة بالسوائل على أحد المبيضين أو كليهما، وعدم انتظام الدورة الشهرية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الهرمونات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة شعر الجسم أو الوجه وألم دائم في منطقة الحوض، وإذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض، يجب استشارة الطبيب.

4. الأورام الليفية الرحمية

تعد الأورام الليفية أوراماً غير سرطانية من أنسجة وخلايا عضلية تنمو داخل وحول الرحم عند النساء في سن الإنجاب، مما يؤدي إلى عدم إمكانية وصول البويضة المخصبة للانغراس داخل الرحم.

ولا يزال سبب هذا الورم غير معروف، كما أن معظم النساء لا تظهر عليهن أي علامات أو أعراض للأورام الليفية الرحمية، ومع ذلك قد تعاني النساء من آلام أثناء الدورة الشهرية ودم غزير، إلى جانب الانتفاخ في منطقة البطن، وكثرة التبول، وآلام أسفل الظهر، وغيرها من المشكلات الإنجابية؛ مثل الإجهاض المتكرر والعقم.

5. الأمراض التناسلية

الأمراض التناسلية هي عدوى تحدث بشكل أساسي؛ بسبب مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات وما إلى ذلك.

أيضاً يمكن أن تؤدي الالتهابات في قناتي فالوب، وكذلك العدوى بالكلاميديا ومرض السيلان، إلى تليف قناتي فالوب وحدوث عقم.

ومع ذلك، إذا حملت امرأة مصابة بالأمراض التناسلية، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة لطفلها، يمكن علاج الأمراض التناسلية التي تسببها البكتيريا بمساعدة المضادات الحيوية، ولكن الأمراض التي تسببها الفيروسات ليس لها علاج. ومع ذلك، يمكن التحكم فيها بمساعدة الأدوية.

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