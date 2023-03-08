أطعمة للتخلص من المخاط الزائد في جسم طفلك

يعد المخاط مادة سائلة طبيعية لزجة تنتجها العديد من الأنسجة المبطنة في الجسم مثل: الجهاز الهضمي والتنفسي، وهو وسيلة دفاعية لحماية الجسم، وذلك لأنه يحتوي على أجسام مضادة وإنزيمات تقتل البكتيريا، وتساعد في محاربة الالتهابات وحماية الجهاز المناعي من العدوى.

كما يعمل أيضاً كطبقة واقية ومرطبة لمنع الأعضاء الحيوية من الجفاف عند الأطفال ومع ذلك إذا كان الطفل ينتج المخاط باستمرار طوال الوقت، فهذا يشير إلى أن جهاز المناعة لديه لا يعمل بالشكل الصحيح، لذلك إليك وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي أبرز الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي للطفل للتحكم في عدم تكون المخاط لدى الطفل.

1. الخيار لتدعيم الجهاز المناعي

يحتوي الخيار على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم الجهاز المناعي للطفل، وتجعله أقوى، كما أنها تساهم في إبقاء الجسم أكثر نشاطاً. يساعد الخيار أيضاً على طرد السموم من الجسم، لأنه غني بالماء والبوتاسيوم وفيتامين سي وكلها عناصر تساعد في تطهير الجسم. يدعم فيتامين سي في الخيار أيضاً مناعة الطفل، ويقلل من الالتهاب في الجهاز الهضمي، ويحد من إصابة الطفل بالإمساك، وذلك بسبب محتواه من الألياف الغذائية والماء.

2. البروكلي والتخلص من السموم

يحتوي البروكلي على خصائص وإنزيمات تخلص الجسم من السموم، كما أنه مصدر كبير لفيتامين سي الذي يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي لدى الأطفال، ووقايتهم من العدوى والأمراض، وتغذي الألياف الموجودة في البروكلي أيضاً البكتيريا الجيدة في الأمعاء والوقاية من اضطرابات المعدة والإمساك وطرد الفضلات من الجسم.

أسباب وطرق علاج المخاط في البراز للأطفال

3. الجزر وفيتامين سي

يحتوي الجزر على كميات عالية من فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف وكميات عالية من فيتامين أ، وكلاهما يساعد على تعزيز مناعة الطفل بشكل كبير، يساعد الجزر أيضاً على التَخلص من السُموم من جسم الطفل، والفضلات من القولون.

4. التفاح وتراكم المخاط

فيتامين سي والألياف الموجودة في التفاح المعروفة باسم البكتين تخفف من تراكم المخاط في الجسم وأيضاً الوقاية من الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى عند الأطفال. كما يساهم محتواه من البوتاسيوم، ومركب متعددات الفينول (Polyphenols) في تقليل إصابات المعدة عن طريق تشكيل طبقة حماية حول بطانة المعدة.

5. التوت وطرد المخاط الزائد

التوت من الفاكهة التي تساعد على طرد المخاط الزائد من جسم الطفل، وذلك لأنه مصدر رائع لفيتامين سي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد على تطهير الدم وطرد السموم من الجسم لتخفيف الالتهاب والعدوى.

يمكنك تجربة إضافة التوت العليق والتوت الأسود والأزرق في العصير لطفلك بدلاً من المحليات الصناعية لأن كليهما يحتوي على سكريات طبيعية وذات نكهة مثالية لاحتوائها على مضادات تأكسد من الفلافونويدات التي تقتل جميع الجذور الحرة، وتعمل بشكل عام في تقليل تلف الخلايا التأكسدي.

6. الزنجبيل وتكسير السموم

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تكسير السموم والمخاط بسرعة كبيرة، كما أنه ينتج تأثيراً مضاداً للالتهابات في الجسم مما يعزز جهاز المناعة ويحميه من الأمراض والعدوى.

لذا أضيفي الزنجبيل الطازج في أطباق طفلك، والقليل من الكركم لحماية الطفل بشكل أكبر من السموم ورفع جهازه المناعي.

7. الخضروات وأقوى الأطعمة لشفاء الجسم

تعد الخضروات هي واحدة من أقوى الأطعمة لشفاء الجسم لأنها تحتوي على كميات كبيرة وقوية من فيتامينات A وC وB وحتى فيتامين E والبوتاسيوم؛ مما يعزز صحة جميع أجهزة الجسم، وتطهر الجسم من المخاط والسموم بشكل طبيعي، كما ستغذي أليافها البكتيريا الجيدة ومحتواها العالي من الكلوروفيل صحة المناعة والدم.

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