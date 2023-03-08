نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة

زيادة الوزن وصحة الحامل من المخاوف التي تضعها المرأة في حسبانها حالة تفكيرها في الحمل والولادة، ثم تعيد التفكير بها مرة ثانية حينما يصبح الوزن الزائد بعد الولادة حقيقة ومشكلة.. ما يجعل كل أمّ جديدة تشعر بالقلق والتوتر، وبحسب خبراء الصحة وأطباء التخسيس فإن الأمر سهل وبسيط.. ويمكن إنقاص وزن الحامل في مدة شهرين وأكثر قليلاً، لتعود بعدها إلى وزنها قبل الحمل، شرط مراقبة النظام الغذائي وممارسة الرياضة، ولكن الأمر يختلف ويأخذ وقتاً أطول؛ إن كان لديها كيلوجرامات زائدة قبل الحمل. في هذا التقرير نتعرف على طرق التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة، وفقاً لموقع "health line”.

حقائق تهمك

أطباء التخسيس يستطيعون القيام بإنقاص الوزن خلال شهور قليلة.. والرجوع إلى وزنك الطبيعي قبل الحمل، ولكن إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن قبل الحمل، فقد يستغرق الأمر حوالي عام لإنقاص وزنك، وفي الحالتين يجب التخلص من تلك الكيلوجرامات الإضافية.

في أحيان كثيرة يصعب فقدان الوزن الزائد بعد الولادة مباشرة أو حتى بعد أشهر، وذلك بسبب الاهتمام بالمولود الجديد، وفترة التعافي من الولادة، والقيام بأدوار جديدة.. ولهذا يتطلب الأمر رعاية خاصة بالأم؛ حتى تتمكن من إعداد خطة ما لإنقاص الوزن، ما يساهم في تحسن حالتها النفسية.

طرق التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة.. كثيرة ومتعددة، ولكن النساء اللاتي اكتسبن قدراً كبيراً من الوزن.. بعد الولادة، ولم يستطعن فقدانه في السنة الأولى، معرضات لخطر السمنة على المدى الطويل، ولهذا وجب الاهتمام بوضع برنامج يشرف عليه أخصائي تخسيس.. مع متابعة الطبيب، خاصة إن كنت لا زلت تعانين من آلام الولادة، أو كنت ترضعين طفلك.

الغذاء الصحي والمشي أولى الطرق

يوصي الخبراء الأمهات الجدد بتناول الغذاء الصحي جنباً إلى جنب مع الرياضة.. مثل المشي، وليس الخروج للحصول على بعض الهواء النقي فحسب، إذ يمكن أن يساعدك المشي عل إنقاص الوزن.. على أن يبدأ ببطء ولمدة 5 دقائق في اليوم.. حتى تصلي إلى 30 دقيقة بشكل سريع.

وبعد المشي لمدة 12 أسبوعاً الأولى من ولادة طفلك، يجب على كل أم جديدة مراجعة طبيبها إذا كانت مستعدة للبدء بنظام التمارين الرياضية أم لا!، وإن كان يفضل بدء التمرين بعد 14 أسبوعاً لفقدان الوزن بعد الولادة.

حيث تساعد إضافة تمارين القوة على تمرين المشي.. إلى تقوية عظامك وجذعك وظهرك أيضاً، ما يعمل على تقليل مشاكل الظهر، والتي تحدث بسبب عدم ممارسة الرياضة، وبالتالي لا يمتلكن القوة اللازمة لإنجاب طفل ثانٍ، أو مراعاته بالشكل السليم.

حافظي على وجباتك الرئيسية وتجنبي الرجيم

قد تنشغلين بالاهتمام ورعاية المولود الجديد- وهذا حقه عليك- ولكنك تنسين أنك تتخطين وجبات الطعام الرئيسية، وهذا غير مقصود بطبيعة الحال، ومع ذلك فمن المهم ألا تجعليها عادة؛ لأن جسمك يحتاج إلى العناصر الغذائية المتوفرة في كل وجبة غذائية صحية لك ولطفلك.

تجنبي أي شكل من أشكال الرجيم السريع، وركزي دائماً على فقدان الدهون ببطء وثبات، إذ يجب ألا تفقد كل أم جديدة 0.5 إلى 1 % من وزن جسمها كل أسبوع.. بغض النظر عن مدى رغبتك في استعادة قوامك الطبيعي.

وحاولي ألا تقللي من تناول 1800 سعرة حرارية في اليوم، خاصةً إذا كنتِ ترضعين، فمن المهم التحلي بالصبر مع نفسك وأنت تحاولين فقدان الوزن بعد الولادة.

التزمي بنظام غذائي صحي وراقبي السعرات

لإنقاص الوزن بشكل فعال ودائم، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك البروتينات الصحية مثل المكسرات والبذور والبيض والبقوليات.

واجعلي الوجبات الخفيفة مثل: الفواكه الجافة واللبن اليوناني والمكسرات المختلطة في متناول يديك، وتجنبي تماماً السكر الكربوهيدرات؛ لأنها غنية بالسعرات الحرارية وقليلة العناصر الغذائية.

كما أن مراقبة كمية السعرات الحرارية، التي تتناولينها تساعدك على تحديد نوع وكمية الطعام الذي تتناولينه، ومن ثم تحسنين اختيارك للأطعمة الصحية التي ستساعدك على إنقاص الوزن.

ممارسة الرياضة وتمارين القوة

ممارسة الرياضة بانتظام طريقة رائعة للتخلص من تلك الكيلو جرامات الزائدة من جسمك، إذ يمكنك إلى جانب المشي، القيام بنشاط الجري والركض وركوب الدراجات كذلك.

وقد يكون العثور على وقت لممارسة الرياضة أثناء رعاية الطفل أمراً صعباً للغاية، ولكن جلسة مدتها 30 دقيقة فقط ستحدث فرقاً كبيراً.. ويمكنك ضبط نوم طفلك.. وبمساعدة زوجك أو أحد المقيمين معك بالبيت.. تستطيعين الترتيب معهم والاتفاق.. لقضاء وقتك الرياضي المفيد لك وللمولود.

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