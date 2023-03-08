شكرا لقرائتكم خبر عن روتين نوم صحى لمرضى السكر للتحكم فى مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على مرضى السكرى اتخاذ العديد من الإجراءات والاحتياطات للحفاظ على مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة، ويمكن أن يؤدى عدم القيام بذلك إلى مضاعفات صحية خطيرة بما فى ذلك أمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤثر عدد من العوامل على مستوى الجلوكوز فى الدم، ويعتبر روتين وقت النوم أحد هذه العوامل، ما تفعله وتأكله قبل الذهاب إلى الفراش يمكن أن يكون له تأثير على حالة مرض السكرى لديك، وبالتالى من الأهمية تناول الطعام المناسب واتباع النظام الصحيح، وفى هذا التقرير نستعرض روتين ما قبل النوم للتحكم فى مستويات السكر فى الدم، وفقا لما نشره موقع ndtv.

وقالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا إن النوم أمر حاسم لتنظيم مستويات الجلوكوز الصحية، ولا داعى للقلق بشأن روتين وقت النوم الذى يجب اتباعه، فإذا كنت مصابًا بداء السكرى فيمكنك اتباع بعض النصائح الخاصة بوقت النوم من قبل للحفاظ على مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة.





تحكم فى مستويات السكر فى الدم باتباع روتين ما قبل النوم:

1. البابونج

تقترح خبيرة التغذية أن مرضى السكرى يمكنهم تناول كوب من البابونج قبل الذهاب إلى الفراش، موضحة أنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، والتى يمكن أن تساعد فى تحسين مستويات السكر فى الدم.

2. اللوز المنقوع

إذا كنت تتوق إلى تناول شىء ما فى الليل، ففكر فى تناول سبع حبات من اللوز المنقوع، فإن المغنيسيوم والتريبتوفان فى هذه المكسرات يمكن أن يعزز جودة نومك، ويمكن أن يساعد فى التعامل مع آلام الجوع أثناء الليل، وأضافت خبيرة التغذية أن تناول بعض اللوز يمكن أن يحافظ على الرغبة الشديدة فى تناول السكر.

3 - منقوع (بذور الحلبة)

يمكن لمرضى السكر أيضًا تناول بعض منقوع بذور الحلبة لتنظيم مستويات السكر فى الدم، وكشفت خبيرة التغذية أن هذه البذور لها خصائص "سكر الدم الممتازة" التى يمكن أن تساعد فى السيطرة على الجلوكوز فى الدم، وتقترح تناول ملعقة صغيرة من منقوع بذور الحلبة قبل النوم.