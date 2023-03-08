إذا كنت تفكرين ألا ترضعي طفلك، فمن المحتمل أنك لا تعرفين كل فوائد الرضاعة الطبيعية، ورغم أنه قرار شخصي يمكنك اتخاذه أنت فقط، لكن اعلمي أن حليب الأم هو الخيار الصحيح لك، دعنا نواجه جميع الفوائد لك ولطفلك. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بالرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر، وتستمر حتى بعد تقديم الأطعمة الصلبة، حتى تتراوح أعمار الأطفال عاماً واحداً، لكن توصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية حتى عمر عامين، بدءاً من الساعة الأولى لنزول المولود. فيما يلي 11 فائدة للرضاعة الطبيعية.

1 - حليب الأم يوفر تغذية مثالية للأطفال

يحتوي حليب الأم على كل ما يحتاجه الطفل في الأشهر الستة الأولى من الحياة، حيث يتغير تكوين الحليب وفقاً لاحتياجات الطفل المتغيرة، خاصة خلال الشهر الأول من الحياة. في الأيام الأولى التي تلي الولادة، مثلاً ينتج ثدياك سائلاً سميكاً وأصفر يسمى اللبأ. إنه مرتفع في البروتين، منخفض في السكر، ومليء بمركبات مفيدة، وهو يساعد الجهاز الهضمي غير الناضج في التطور. بعد الأيام القليلة الأولى، يبدأ الثديان في إنتاج كميات أكبر من الحليب مع نمو معدة الطفل. لكن حليب الثدي لايوفر ما يكفي من حاجة طفلك لـ فيتامين "د"، وعادة ما ينصح بقطرات فيتامين (د).

2 - يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة

حليب الأم مدعوم بأجسام مضادة تساعد طفلك على محاربة الفيروسات والبكتيريا، وهو أمر بالغ الأهمية في الأشهر الأولى. هذا ينطبق بشكل خاص على اللبأ، الحليب الأول. الذي يوفر كميات عالية من الغلوبولين المناعي A (IGA)، بالإضافة إلى العديد من الأجسام المضادة الأخرى. عندما تتعرضين للفيروسات أو البكتيريا، فإنك تبدأين في إنتاج أجسام مضادة تدخل الحليب. لتحمي الطفل من المرض من خلال تشكيل طبقة واقية في أنفه، وحلقه، وجهازه الهضمي.

3 - الرضاعة الطبيعية قد تقلل من خطر المرض

مثل التهابات الأذن الوسطى، والحنجرة والجيوب الأنفية والتهابات الجهاز التنفسي. حيث يمكن أن تحمي الرضاعة الطبيعية من الأمراض التنفسية والمعوية ونزلات البرد، فالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر، قد يكون لا يصابون بنزلات البرد والتهابات الأذن أو الحلق، فالأطفال الذين لا يتمكنون من الرضاعة الطبيعية أكثر عرضة للمشاكل الصحية، مثل الالتهاب الرئوي والإسهال والعدوى.

4 – الرضاعة الطبيعية تحمي من أمراض الحساسية

الرضاعة الطبيعية تقلل من المخاطر المحتملة للربو، والتهاب الجلد التأتبي، والأكزيما.

5 – تحمي من متلازمة موت الرضع المفاجئة

ترتبط الرضاعة الطبيعية بانخفاض خطر SIDs، متلازمة الموت المفاجئة للرضع والتي لا يمكن توقعها لرضيعٍ بدا سليماً، حيث يحدث الموت في أثناء النوم من دون سبب واضح، ولهذا السبب يُسمَّى أحياناً الموت في المهد crib death. وقد يساعد وضع الرضع على ظهورهم عند النوم وإبقاء الوسائد ومصدات الأمان خارج المهد على الوقاية منها.

6 – تحمي من مرض السكري

ترتبط الرضاعة الطبيعية بالحماية من مخاطر مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري غير المعتمد على الأنسولين (النوع 2).

7 – تحمي من سرطان الدم

وهذا النوع من المرض يصيب الأطفال، حيث تخفض الرضاعة الطبيعية من خطر الإصابة بسرطان الدم في مرحلة الطفولة. كما أنها توفر لك مصدر حماية طويل الأجل للمرأة ضد سرطان الثدي والمبيض.

9 -. قد تمنع الرضاعة الطبيعية الحيض

الاستمرار بالرضاعة الطبيعية يوقف الإباضة والحيض. قد يكون تعليق دورات الحيض في الواقع طريقة طبيعة لضمان وجود بعض الوقت بين حالات الحمل. ويعتبر هذا التغيير بمثابة فائدة إضافية، فهو يجعلك تستمتعين بوقت ثمين مع مولودك الجديد.

10 - توفر الوقت والمال

الرضاعة الطبيعية تعفيك من شراء حليب البودرة واستشارات الرضاعة ومضخات الثدي. وقضاء بعض الوقت في تنظيف وتعقيم الزجاجات، وتحضيرها وتسخينها في منتصف الليل (أو اليوم)، فحليب الأم هو دائماً في درجة الحرارة المناسبة وجاهز للشرب.

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