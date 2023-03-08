الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة

عوامل عديدة تؤثر على وزن الطفل الطبيعي عند الولادة أبرزها العوامل الوراثية ونظام الأم الغذائي خلال فترة الحمل، لذلك يولد الأطفال حديثو الولادة بأوزان مختلفة، حيث يزن معظم الأطفال عند الولادة ما بين 37 و40 أسبوعاً ما بين 2500 جرام، و4000 جرام.

ووفقاً لموقع هيلث قد يحتاج الأطفال حديثو الولادة الأخف وزناً بعد الولادة لاهتمام إضافي من الأطباء والممرضات للتأكد من عدم معاناة الطفل من أي مشاكل صحية عند الولادة قد تسبب له العديد من المضاعفات.

أسباب انخفاض وزن الطفل عند الولادة

يعود سبب انخفاض وزن الطفل الطبيعي عند الولادة بشكل رئيسي إلى الولادة المبكرة، فقد يبدو هؤلاء الأطفال أصغر من الأطفال ذوي الوزن الطبيعي عند الولادة ويظهر رأسهم أكبر من بقية الجسم ويطلق عليهم المبتسرون أو الخدج.

1. الولادة المبكرة

يصبح المولود الجديد مبتسراً عندما يولد قبل 37 أسبوعاً من الحمل لأن الطفل يكتسب وزناً أكبر في الثلث الأخير من الحمل. لذلك يعد الأطفال الذين يولدون في وقت مبكر وقت أقل للنمو والتطور في رحم الأم.

2. تأخر النمو داخل الرحم

الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو داحل الرحم بسبب بعض العوامل الوراثية قد يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.

3. الحمل المتعدد

إذا كنت تحملين في توأم أو ثلاثة توائم أو أكثر فقد يكون الوزن الفردي لكل طفل أقل من 2500 جرام. وذلك لأن الأطفال يتنافسون على العناصر الغذائية مما يضع ضغطاً زائداً على الأم.

4. الإصابة ببعض الحالات المرضية

إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم فإن تدفق الدم إلى الطفل من المشيمة ينقطع، مما يؤدي إلى انخفاض وزن الطفل عند الولادة.

أيضاً يرتبط داء السكري عادةً بعملقة الطفل، ولكنه يؤدي في بعض الحالات أيضاً إلى الولادة المبكرة في بعض الحالات، مما يؤثر على وزن الطفل، أيضاً من الشائع أن تصابي بالالتهابات أثناء الحمل وتضطرين لتناول بعض الأدوية التي سيكون لها تأثير كبير على وزن الطفل عند الولادة.

5- مشاكل المشيمة

إذا كنت تعانين من أي مشاكل متعلقة بالمشيمة مثل المشيمة المنزاحة فقد تكونين أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى، مما يؤثر على تدفق الدم والعناصر الغذائية للجنين وانخفاض الوزن عند الولادة.

6. تشوهات الرحم

تحد الإصابة بالأورام الليفية في الرحم من نمو الجنين وتتسبب في انخفاض وزنه عند الولادة. ومع ذلك قد يعالج الأطباء هذه الحالة عن طريق وضع غرزة تسمى التطويق، وعادة ما تكون بين الأسابيع 12 إلى 14، ثم تتم إزالة الخياطة في نهاية الحمل عندما يكون خطر الولادة المبكرة قد انتهى.

7. النظام الغذائي غير الصحي

إذا لم تكوني قد اكتسبت الوزن المطلوب أثناء الحمل بسبب النظام الغذائي غير المتوازن أو سوء التغذية فهناك احتمال لانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

يمكن من خلال التغذية الدقيقة وحليب الثدي أن تعويضين نقص الوزن لدى الجنين في الأشهر القليلة الأولى من العمر. إلا أنه في المقابل بالنسبة لبعض الأمهات لا يزال انخفاض وزن أطفالهن مصدر قلق لأنه قد يكون له آثار طويلة المدى على نمو وتطور الطفل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

8 أطعمة تساعد على زيادة وزن الطفل ضعيف البنية

الاحتباس الحراري يحفز المخاض ويرفع حالات الولادة قبل الأوان