شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب رئيسية لحساسية الجلد.. أبرزها الالتهابات الفطرية والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب التعامل مع حساسية الجلد فى بعض الأحيان، من حكة الجلد إلى الطفح الجلدى الأحمر، ويمكن أن تحدث الحساسية الجلدية لأسباب مختلفة من أطعمة ومشروبات معينة وحتى الملابس، فى أى جزء من الجسم سواء كان الوجه أو اليدين أو الساقين، وفى التقرير التالى نستعرض بعض الأسباب الرئيسية لحساسية الجلد، وفقا لما نشره موقع pinkvilla.





5 أسباب رئيسية لحساسية الجلد1. الالتهابات الفطرية

يمكن أن تؤدى الالتهابات الفطرية على الجلد إلى حساسية الجلد، ويمكن أن تظهر فى أشكال مثل البقع أو الحلقات الحمراء والبنية على أجزاء مختلفة من الجسم، على الرغم من أن الالتهابات الفطرية يمكن أن تكون مزعجة للغاية، إلا أنه يمكن علاجها، ويمكن العثور على الفطريات التى تسبب الحساسية على الجلد على الأسطح المتسخة للمنزل أو على النباتات أيضًا، من المهم للغاية الحفاظ على روتين النظافة الصحية والحفاظ على نظافتك وانتعاشك لتجنب مثل هذه العدوى.

2. مواد الملابس الضارة

مادة اللاتكس الموجودة فى بعض الملابس ضارة، ويمكن أن تؤدى إلى حساسية الجلد، إذا كانت بشرتك حساسة وتلامس جلدك مع مادة اللاتكس، فقد تصاب بحساسية الجلد فى معظم الحالات.

3. انتبه لبعض الأطعمة

يمكن أن تسبب الأطعمة حساسية الجلد أيضًا، يصاب العديد من الأشخاص بردود فعل تحسسية تجاه أطعمة مثل الحليب والأسماك والفول السوداني والبيض وفول الصويا والقمح، وتعتبر حكة الجلد واحمراره وتورمه من أعراض حساسية الجلد التى يسببها الطعام، إذا بدأت تشعر بأى نوع من عدم الراحة بعد تناول أى من هذه الأطعمة، فحاول الحد من استهلاكك أو تجنبها تمامًا.

4. النيكل

النيكل مادة شائعة فى العديد من الأشياء التى نستخدمها على أساس يومى، وتحتوى المنتجات مثل المجوهرات، والهواتف المحمولة، والأحزمة، والعملات المعدنية، والمفاتيح، وأساور الساعة، والأدوات المعدنية، وما إلى ذلك على النيكل الذى قد يسبب حساسية الجلد، لذا كن حذرًا أثناء استخدام هذه المنتجات، وإذا أصبت برد فعل تحسسى من أى من هذه الأشياء، فاستبدلها بأشياء أخرى أو استشر طبيب أمراض جلدية.





5. الأدوية

يمكن أن تكون بعض الأدوية سببًا لحساسية الجلد، ويمكن أن تسبب مسكنات الألم أو المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للالتهابات فى إصابة الأشخاص بالحساسية وتطور الطفح الجلدى أو التهيج، ويمكن لبعض هذه الأدوية أن تسبب حساسية للضوء وكذلك مكان إصابة الجلد بحروق الشمس، من الأفضل تهدئة تلك المناطق باستخدام أكياس الثلج أو الماء البارد أو باستخدام غسول خفيف.