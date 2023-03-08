غوتيريش يرى أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال لن يتحقق قبل 300 عام

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن أسفه لكون «المساواة» بين النساء والرجال في العالم هدفا بعيد المنال، متوقِّعا تعذّر تحقيقه قبل «300 عام» على أقرب تقدير.

وقبل يومين من «اليوم العالمي للمرأة» قال غوتيريش في افتتاح أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة «في إطار هذه الظروف يبتعد تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر وأكثر»، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتوقّع أن تتحقق هذه المساواة «بعد 300 عام إذا استمرت الوتيرة الحالية»، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.

وشدّد الأمين العام على أن «التقدم الذي تحقق خلال عقود يتلاشى أمام أعيننا»، وقال «في الكثير من الأماكن، تتراجع حقوق النساء الجنسية والإنجابية. في بعض الدول، تتعرض الفتيات الملتحقات بالمدارس للاختطاف والاعتداء. في دول أخرى، تقع النساء الضعيفات فريسة للشرطة التي أقسمت على حمايتهن».

وأشار إلى الأوضاع في أفغانستان حيث استولت حركة «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب) 2021، وقال: «في أفغانستان، تم محو النساء والفتيات من الحياة العامة».

ولم يشر غوتيريش في كلمته إلى إيران التي استُبعدت في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 من لجنة وضع المرأة بمفعول فوري وذلك خلال تصويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعد ضغوط قادتها الولايات المتحدة على خلفية قمع السلطات الإيرانية الانتفاضة التي تقودها نساء في إيران منذ سبتمبر (أيلول).

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة بنظام قائم منذ عقود على «الذكورية والتمييز والنمطية» في قطاعي «العلوم والتكنولوجيا» حيث لا تشكّل النساء سوى «ثلاثة في المائة من حائزي جائزة نوبل».

وشدّد على وجوب التصدي للنظام الذكوري قائلا «أنا هنا لأؤكد بقوة ووضوح أن الأمم المتحدة تقف في كل مكان بجانب النساء والفتيات».

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