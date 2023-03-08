مجلس الوزراء المصري يحتفي بجهود تمكين المرأة في يومها العالمي

احتفى مجلس الوزراء المصري بالمرأة في يومها العالمي، عبر إصدار ملف يتناول جهود تمكينها بمعلومات وبيانات في أشكال متعددة ومقاطع فيديو قصيرة فضلاً عن حزمة من المنشورات المعلوماتية التي تشيد بنجاحات المرأة المصرية في جميع المجالات.

ونشر مركز المعلومات فيديو «مصريات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط»، فوفقا لـ«فوربس الشرق الأوسط»، شهد عام 2023 نجاحاً لـ12 سيدة مصرية تمكنّ من وضع أسمائهن على قائمة «فوربس» التي تضم أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، وذلك بعد اقتحامهن عددا كبيرا من قطاعات الاقتصاد، على رأسها: قطاع البنوك والخدمات المالية، والنفط والغاز، والصحة، والتجزئة، والقانون والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجيستية، والتأمين. كما نشر المركز بودكاست لمقال بعنوان «مستقبل تمكين المرأة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، للدكتورة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة الإسكندرية، استعرضت فيه تاريخ الحركة النسائية في مصر، والتوجه نحو التمكين السياسي للمرأة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية ودورها في تمكين المرأة 2030، وتأثير الأسرة والمؤسسة التعليمية والخطاب الديني والإعلام وغيرها في قضية تمكينها.

وفي مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، قدَّم مركز المعلومات منشورات اعتمدت على نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، الذي نفَّذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للمرة الأولى عام 2021. مسلطاً الضوء على نتائج الجهود الطبية المبذولة على مدار السنوات الماضية، التي أسفرت عن تحسن ملحوظ في ملف رعاية الحوامل في مصر؛ حيث وصلت نسبة التحسن في رعاية الحوامل في مصر عام 2021 إلى 70 في المائة مقابل 90 في المائة في 2014. وكذلك زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4 في المائة في 2021، مقارنة بنحو 58.5 في المائة في 2014.

واحتفى مجلس الوزراء بالعدّاءة المصرية بسنت حميدة، بوصفها واحدة من أبرز النماذج الرياضية المتميزة في مصر، التي نجحت في إضافة إنجاز جديد لسجل إنجازات مصر الرياضي، بفوز مستحق بالميدالية الذهبية لسباق «200 متر عدو» بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر يوليو (تموز) 2022.

ولم تغفل الدولة المصرية دور المرأة في قضايا البيئة وتغير المناخ، فبذلت جهوداً حثيثة للتخفيف من آثار التغير المناخي مع مراعاة تمكين المرأة، فكان ذلك من خلال: الحملات التوعوية للنساء بالأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، ومبادرات تعريفها بأساليب الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وارتكز الطرح الدولي لرؤية مصر للمرأة والبيئة وتغير المناخ على 7 ركائز، وكان أبرزها: إشراك المرأة في مراحل الحوكمة البيئية، والتوعية والتغيير السلوكي، وتعزيز إنتاج البيانات ذات الصلة بقضايا المرأة، وغيرها.

ولفت المجلس إلى أنه تم تمكين أكثر من 3 آلاف رائدة أعمال، (3188 رائدة أعمال)، في مجال التربية الحيوانية. واستعرض كذلك جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية في مختلف مجالات الحياة، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج الادِّخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، وبرنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة؛ من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر، ومبادرة «أنتِ حياة»، وبرنامج «هي تقود» (She leads)، و«مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر» (She Trades Egypt)، وبرنامج «هي رائدة».

وأشار مجلس الوزراء المصري إلى قطع مصر شوطاً كبيراً في ملف القضاء؛ حيث شهد عام 2022 تطوراً جديداً بحضور القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة للمرة الأولى، كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهوريـة عبد الفتاح السيسي لسنة 2021، بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، ليتم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة.

في السياق، نفسه، شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة «CSW67»، الثلاثاء، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته مصر بالتعاون مع «يونيسيف» وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول «الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر».

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