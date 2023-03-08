شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تساعد فى تقليص دهون البطن.. أبرزها الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدهون الموجودة حول منطقة البطن، المعروف باسم الدهون الحشوية، خطيرة جدًا على صحتك، وفى حين أن فقدان الوزن فى هذه المنطقة عملية تدريجية إلا أن هناك بعض عادات الشرب التى يمكنك اتباعها للمساعدة فى تقليص الدهون، وفقا لما نشره موقع eatthis.

العصائر المنزلية

قد يبدو عصير الفاكهة خيارًا صحيًا، لكن لسوء الحظ فإن العديد من المنتجات المتوفرة على أرفف متجر البقالة محلاة بالسكريات المضافة، وكشفت دراسة نشرت فى المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أنه عندما تستهلك الكثير من السكر، يتم تحويل الفائض إلى دهون وتخزينه فى جسمك - غالبًا - على شكل دهون حشوية حول منطقة البطن.

فائدة أخرى إضافية لتناول الفاكهة كاملة بدلاً من شرب عصير الفاكهة هو أنه فى كثير من الأحيان تتم إزالة الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من الفاكهة فى عملية العصر، والألياف ضرورية فى فقدان دهون البطن.

أضف الشاى الأخضر إلى روتينك اليومى

الشاى غير المحلى هو أحد أفضل خيارات المشروبات التى يمكنك صنعها، وقد ترغب فى تناول الشاى الأخضر، لأنه يحتوى على ثنائى قوى يعزز عملية التمثيل الغذائى: الكافيين و epigallocatechin gallate (EGCG) وهو نوع من الكاتشين.

البروتين

زيادة تناول البروتين تحفز إفراز هرمون الامتلاء الذى يقمع الجوع ويعزز الشبع، بالإضافة إلى ذلك يساعدك البروتين فى الحفاظ على كتلة العضلات مع فقدان الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض، ووجدت دراسة فى Nutrition & Metabolism أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من البروتين غالبًا ما يكون لديهم دهون أقل فى البطن، وبينما يمكنك بالتأكيد أن تصنع لنفسك مشروب بروتين لذيذا للحصول على دفعة من هذه المغذيات، فإن هذه المشروبات ليست هي الطريقة الوحيدة، فيمكنك أيضًا زيادة محتوى البروتين في عصير محلي الصنع عن طريق إضافة الزبادي اليوناني، أو الشوفان، أو زبدة اللوز.

مشروبات غنية بالبروبيوتيك

قد تعلم بالفعل أن البروبيوتيك يساعد في الحفاظ على جهازك الهضمى، لكن هل كنت على دراية بأن هذه البكتيريا الصديقة قد تلعب أيضًا دورًا في تكوين جسمك؟ أشارت الأبحاث إلى أن أنواعًا معينة من البكتيريا قد لا تؤثر فقط على فقدان الوزن والحفاظ عليه، لكنها تساعد أيضًا فى تقليص الدهون فى البطن .

ويمكن العثور على هذه البكتيريا في عدد من الأطعمة والمشروبات المخمرة، بما في ذلك الزبادي (الذي يمكن إضافته إلى العصائر) واللبن الرائب.