عناصر غذائية معززة للطاقة تساعد على النشاط طوال اليوم

القاهرة - سامية سيد - تحتوى بعض الأطعمة على عناصر غذائية مهمة تساعد فى الشعور باليقظة وتساعد فى منح الطاقة التى يحتاجها الجسم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على قائمة بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة، بحسب موقع "Health".

العناصر الغذائية المعززة للطاقة ​1. الكربوهيدرات

الكربوهيدرات طاقة رئيسية تمنح المغذيات، ويحتاج التنفس وضخ الدم إلى استخدام الجلوكوز، وتحتوى الحبوب والبقول والفواكه والخضراوات على الكربوهيدرات.

2. الدهون

قد تحاول التخلص من دهون الجسم من خلال اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة، الحقيقة هى أنه بدون وجود دهون كافية فى نظامك الغذائى، ستتذبذب مستويات الطاقة سوف تشعر بالجوع بسرعة أكبر، وقد تجد صعوبة فى التركيز، وسيؤدى تضمين المزيد من الدهون الصحية وإضافة القليل من الدهون إلى وجباتك إلى الحفاظ على نشاطك.

يمكنك إضافة المكسرات والبذور الزيتية إلى العصائر أو زيت الزيتون إلى سلطاتك.