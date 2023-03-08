بيروت - نادين محمد - النظام الغذائي لمرضى السكري يعتمد على تخفيض مصادر السكر لأقل معدلات، أولئك الذين يحبون الحلويات، على وجه الخصوص، يحاولون إدخال القليل من السكر في طعامهم أو يعتمدون على بدائل السكر.

العسل هو أحد أكثر المكونات الحلوة التي يفضلها مرضى السكر. يحاول مرضى السكري إضافة العسل بطريقة أو بأخرى إلى دقيق الشوفان أو سلطة الفاكهة. لكن هل العسل آمن لمرضى السكر؟ هذا سؤال هام للغاية لأي شخص يعاني من مرض السكري.

النحل ينتج العسل عن طريق جمع ثم تكرير الإفرازات السكرية للنباتات. التركيزات العالية من الجلوكوز والفركتوز الأحادي السكريات تجعل العسل حلوًا. له نكهة مميزة مع حلاوة تشبه السكروز، ولهذا يحبها كثيرون.

العسل وفوائده

الصورة من موقع istockphoto

منذ فترة طويلة ، يستخدم الناس العسل في التئام الجروح وكذلك في العناية بالبشرة. يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والأحماض الفينولية والفلافونويد. فهو سكر خالص بدون دهون ، ولكن هناك آثار من البروتين والألياف إلى جانب كميات صغيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن.

يقال أنه كلما كان العسل أغمق ، كان أفضل من حيث المحتوى المضاد للأكسدة. تحمينا مضادات الأكسدة هذه من خلال تحييد الجذور الحرة التي تتطور في الخلايا والتي تساهم في حالات مثل الشيخوخة المبكرة والسكري وأمراض القلب.

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العسل ومرض السكري

الصورة من موقع istockphoto

يرى الأطباء إنه يجب استخدام العسل بحذر إذا كنت مصابًا بمرض السكري. يعد التحكم في مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم أمرًا مهمًا لتجنب المشكلات الصحية الأخرى. العسل حلو ، ولكن نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والصفات المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ، فإنه يمكن استخدامه بشكل محدود مع مرضى السكر لأن العسل يرفع من مستويات الأديبونكتين، وهو هرمون يقلل الالتهاب ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم لدى بعض مرضى السكر وغير المصابين بمرض السكر والأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري.

كمية العسل المسموح بها لمرضى السكري:

الصورة من موقع istockphoto

تختلف حالات مرض السكري من شخص لآخر، لذلك من الأفضل عدم مقارنة حالتك مع الآخرين. يقول الخبراء أنه لا يمكن استهلاك العسل إلا بإشراف طبي صحيح.

يمكن تناول نصف ملعقة صغيرة من العسل في حالة نقص السكر في الدم، مع شاي الليمون أو ماء الليمون فقط لتغيير المذاق. لكن لا يمكن تناوله يوميًا. لذلك ، لا يمكن أن يكون العسل بديلاً عن السكر لمرضى السكر. قد يكون بديلاً أفضل لغير المصابين بالسكري بسبب فوائده الصحية.

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المصدر: موقع Mayo Clinic