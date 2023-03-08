بيروت - نادين محمد - المتة مشروب عشبي يشتهر في بعض دول أميركا الجنوبية، كالباراغواي، الأرجنتين والبرازيل، حيث منشأ شجرة المتة المتوسطة الحجم والتي يبلغ ارتفاعها ما يقارب الـ 8 أمتار. تتوفر أوراق المتة المجففة في مختلف دول العالم، خاصة في بلاد الشام، إذ تستخدم كمشروب، يقدم في طريقة تقليدية وفي كثير من الأحيان كالشاي.

يشاع أن المتة تمتلك خصائص مفيدة جداً، خاصة لجهة التنحيف! هل حقاً هي كذلك؟ في هذا المقال، سنذكر فوائد المتة للتنحيف، كيف يتم إعدادها، هذا إضافة إلى بعض الأضرار المحتملة.

كيفية إعداد مشروب المتة

الصورة عن موقع FREEPIK



تنقع أوراق المتة المجففة المطحونة خشنة في وعاء خشبي خاص، يطلق عليه القرع، ثم تضاف لها المياه الساخنة، ويتم شربها بقشة مصنوعة من الفضة أو النيكل، يطلق عليها "بومبيلا"، كما يمكن نقعها في الماء الساخن كالشاي ،ويتم تناول المشروب بارداً أو ساخناً، لكن أثبتت الدراسات والفحوصات المخبرية أن شرب المتة بالطريقة التقليدية، أي في القرع، يعطي نتائج أفضل، إذ يسمح باستخلاص 50 غراماً من العناصر الغذائية الموجودة في المتة، مقارنة بـ 3 غرامات فقط من تناولها كشاي.

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هل للمتة فوائد للتنحيف؟

أظهرت إحدى الدراسات السريرية والتي استمرت لمدة 12 أسبوعاً أن المتة يمكنها زيادة كمية الدهون المخزنة التي يتم حرقها بغية الحصول على الطاقة، إذ بينت أن الأشخاص الذي يعانون من السمنة وتناولوا 3 غرامات من المتة فقدوا ما يقدر بـ 0.7 كغم من وزنهم، وقد انخفضت نسبة الخصر إلى الورك بنسبة 2 %، ما يشير إلى فقدان دهون البطن.

إلى ذلك، وفي دراسات أخرى، وإنما أجريت على الحيوانات، أظهرت أن المتة تكبح الشهية وتعزز من عملية التمثيل الغذائي، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات البشرية.

تعاز أيضاً فوائد المتة للتنحيف، بأنها مدرة للبول وتساعد على الهضم.

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فوائد المتة العامة



• تعتبر المتة من المنبهات، كالشاي والقهوة، لاحتوائها على الكافيين، لكنها مفيدة لتنشيط القلب، العضلات والأعصاب، كما تعالج الصداع وعسر التنفس.

• المتة مشروب يستهلكه معظم الرياضيين، إذ تمدهم بالقدرة على تحمل التعب، المشي والإرهاق، دون أن تسبب الإدمان.

• تحتوي المتة على الحديد، الزنك، المغنيسيوم، البوتاسيوم، فيتامين C وفيتامينات B المركبة، وهذه العناصر تساهم في التخلص من الإجهاد. لذا ينصح بتناول المتة قبل النوم، لأنها تمنح شعوراً بالاسترخاء، لاحتوائها على مادة الثيوبرومين Theobromine التي تخفف من التوتر وتزيد الرغبة في النوم.

• تساعد المتة في علاج الرشح والإنفلونزا، لاحتوائها على نسب عالية من فيتامين C.

• تعمل المتة على خفض نسب الكولسيترول في الجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

• تساعد المتة على التخفيف من حدة الانتفاخ واحتباس السوائل، خاصة في فترة ما قبل الحيض، لأنها من المكونات المدرة للبول.

• تحتوي المتة على مضادات للأكسدة، خاصة منها البوليفينول Polyphenol المقاومة للالتهابات.

• تحفز الجهاز العصبي المركزي، كما تعزز الذاكرة والإدراك.

• تحمي الكبد وتقوي جهاز المناعة.

الآثار الجانبية للمتة

الصورة عن موقع FREEPIK

مقابل هذه الفوائد للمتة، قد تتسبب ببعض الآثار الجانبية المحتملة، منها:

• تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المتة بكميات كبيرة ولفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم، الحلق والرئتين، وأعازت السبب إلى احتواء المتة على الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)، وهي مواد مسرطنة توجد أيضاً في التبغ واللحوم المشوية. هذا إضافة إلى أنه غالباً ما يتم شرب المتة ساخنة، إذ تبلغ درجة حرارتها 65 درجة مئوية أو أكثر، ما يؤدي إلى تلف بطانة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وبالتالي زيادة خطر تكوين الخلايا السرطانية. وبالرغم من ذلك، تحتوي المتة على بعض المركبات التي تحمي من أنواع أخرى من السرطان.

• ذكرنا سابقاً أن المتة من المنبهات، لاحتوائها على الكافيين، المادة التي قد تتسبب للبعض بارتفاع في ضغط الدم، صداع وصداع نصفي، كما ينصح الحوامل بعدم الإفراط في تناول الكافيين منعاً لزيادة خطر الإجهاض، لذا يفضل أن يستشرن الطبيب قبل تناول المتة للتنحيف أو لغيره.

• قد تسبب المتة اضطرابات في نبضات القلب، خاصة لمن يعانين من أمراض القلب.

• وجدت الأبحاث في أمريكا الجنوبية أن النساء بعد سن الأمل اللواتي يتناولن 4 أكواب أو أكثر من المتة يومياً يمتلكن كثافة عالية في العظام، لكن بالمقابل، رأت هذه الدراسات أن الكافيين الموجود في المتة يساهم في طرد الكالسيوم من الجسم إلى البول، ما يسهم في هشاشة العظام.

• تناول المتة بكميات كبيرة يؤدي إلى تفاقم الإسهال وعوارض القولون العصبي.

• قد تؤدي المتة إلى زيادة ضغط الدم، خاصة لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

• الكافيين الموجود في المتة يسفر عن زيادة الضغط داخل العين او ما يعرف بالجلوكوما أو الماء الزرقاء. لذا، ينصح من يعاني من الجلوكوما استشارة الطبيب قبل تناول المتة.

• كذلك ينصح مرضى السكري باستشارة الطبيب قبل استخدام المتة للتنحيف، لأنها قد تزيد من نوبات انخفاض السكر.

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