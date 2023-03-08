شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج معرفته عن قرحة الفم أسبابها وأعراضها وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرحات الفم هي عبارة تقرحات مؤلمة على اللسان والسطح الداخلي للشفتين وداخل الخدين ، يمكن أن تحدث القرحة بسبب الأمراض ونقص التغذية والإجهاد والمحفزات المحلية، وتسبب صعوبة في الأكل والتحدث، غالبًا ما تُشفى تقرحات الفم من تلقاء نفسها ؛ ومع ذلك ، فإن القرح المستمرة والمتكررة والكبيرة قد تحتاج إلى عناية طبية ، وإليك أسبابها وأعراضها وطرق علاجها، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما الذي يسبب تقرحات في الفم؟

غالبًا ما تكون القرحة في الفم ناتجة عن محفزات موضعية تهيج بطانة الفم. وتشمل هذه:

لدغات عرضية:

حواف الأسنان الحادة يمكن أن تسبب لك العض أثناء المضغ أو التحدث.

الصدمة أو الإصابة:

أطقم الأسنان غير المناسبة، أو سلك من دعامة تقويم الأسنان، أو نقطة عالية في حشوة الأسنان يمكن أن تهيج الفم وتسبب القرحة.

الفرشاة ومكونات معجون الأسنان :

يمكن لبعض المكونات (بشكل رئيسي كبريتات لوريل الصوديوم) أن تهيج الأنسجة الرخوة في الفم.

طعام :

يمكن أن تكون الأطعمة شديدة السخونة أو الحمضية أو الحارة مصدرًا للتهيج المستمر، ترتبط قرح الفم أيضًا بنقص التغذية والإجهاد والأمراض الجهازية ، مثل:

فقر الدم:

يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة من الحديد وفيتامين ب 12 أو حمض الفوليك تقرحات الفم.

التوتر الشديد والقلق:

تم ربط نوع من القرحة القلاعية المتكررة، الشائعة بين الإناث، بزيادة مستويات التوتر والقلق : التغيرات في مستويات الهرمون هي عامل آخر وراء انتكاس تقرحات الفم.

أمراض جهازية:

يمكن أن يظهر الحزاز المسطح الفموي (حالة تتطور إلى نمط أبيض شريطي داخل الخدين) ، ومرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون (الحالات التي تؤثر على الجهاز الهضمي) ، وفيروس نقص المناعة البشرية أو الذئبة (تتميز باستجابة مناعية ضعيفة ومتغيرة) قرحة المعدة.

علم الوراثة:

يمكن أن تكون تقرحات الفم متوارثة في العائلات. تظهر الأبحاث أن 40٪ من الأشخاص المصابين بقرحة الفم لديهم تاريخ إيجابي في العائلة.

إصابات فيروسية:

جدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم هي عدوى فيروسية يمكن أن تسبب تقرحات الفم. يسبب فيروس الهربس تقرحات برد تختلف عن تقرحات الفم، تؤثر قروح البرد على المناطق المحيطة بالشفاه (عادة زوايا الشفاه) ويمكن أن تتبع نوبة أولية من الحمى والضعف والوخز حول المناطق المصابة.

ما هي أعراض تقرحات الفم؟

عادة ما تكون تقرحات الفم غير ضارة ، لكنها يمكن أن تكون مصدر إزعاج مستمر وعدم ارتياح، تظهر هذه القرح في اللسان والشفتين والغشاء المخاطي للخد، قرح الفم مؤلمة، يمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى شديد ، اعتمادًا على شدة القرحة، غالبًا ما يتفاقم الألم أثناء تناول الطعام والتحدث والمضغ، قرح الفم لها مظهر نموذجي، لونها أبيض في المركز ومُحاط بحدود حمراء وملتهبة، يمكن أن تختلف في الحجم والشكل والعدد.

ما هي أنواع قرح الفم؟

يمكن أن تكون تقرحات الفم طفيفة أو كبيرة أو هربسية الشكل ، اعتمادًا على حجم الحالة وعددها وشدتها، تكون قرح الفم الصغرى صغيرة ويبلغ قياسها أقل من 5 مم، تلتئم هذه عادة في غضون 10-14 يومًا ولا تترك ندبة خلفها، تكون قرح الفم الرئيسية أكثر وضوحًا وتبلغ حوالي 10 ملم أو أكثر، قد يستغرق ذلك بعض الوقت للشفاء وترك ندبات، تظهر قروح الهربسي الشكل مشابهة لقروح البرد التي يسببها فيروس الهربس ولكنها غير مرتبطة، تحدث على شكل مجموعات صغيرة من النتوءات الحمراء على اللسان والشفاء الذاتي.

كيفية علاج قرحة الفم

عادة، تلتئم تقرحات الفم في غضون 10-14 يومًا بدون علاج، إذا كنت تعاني من تقرحات الفم ، فإليك بعض نصائح الرعاية الذاتية التي قد تنجح:

تجنب المثيرات، سواء كان ذلك طعامًا حارًا أو معجون أسنان يسبب تهيجًا أو فرشاة خشنة

استخدم مرهم موضعي مخدر / مطهر ، يمكن لطبيب الأسنان أن يرشدك إلى ما يناسبك.

إذا قررت زيارة طبيب أسنان ، فقد يصف لك غسول فم مضاد للميكروبات (كلورهيكسيدين 0.2٪ غسول مائي للفم) ومسكنات للألم.

عند الحاجة ، قد يُنصح باستخدام الكورتيكوستيرويد لتسريع الشفاء.