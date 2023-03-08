شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف العلاقة بين وجع الأسنان والصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يُبلغ الأشخاص الذين يعانون من تجاويف الفم ومشاكل الأسنان عن حالات صداع يمكن أن تكون خفيفة إلى شديدة، لذا وجب التعرف على العلاقة بين آلام الأسنان والصداع.

ووفقا لموقعOnlyMyHealth هناك 12 نوعًا من الأعصاب القحفية، لكن العصب ثلاثي التوائم هو العصب الأكثر شيوعًا الذى يمكن أن يؤدى إلى الصداع، بالإضافة إلى ذلك إذا كان هناك ألم في أسنان الفك العلوي، وخاصةً الأرحاء العلوية، فإن الألم ينتقل إلى الرأس، ما يؤدي إلى حدوث صداع، ويمكن أن تؤدي الظروف الصحية للفم إلى حدوث الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون منه بالفعل أو الذين يعانون من مشاكل الصداع النصفي لكن لا يسببونه بشكل مباشر.

التهاب العصب الثالث

العصب الأساسي الذي يمد دماغنا بالدم هو ثلاثي التوائم، هذا العصب مقسم إلى العصب الفكي العلوي والعصب الفكي السفلي، العصب الفكي العلوى يغذي الفك العلوي، بينما العصب الفك السفلي يغذي الفك السفلي "

عند انضغاط العصب ثلاثي التوائم أو تلفه ، يحدث الألم ، وعادة ما يؤثر على جانب واحد فقط من الوجه، هذا هو ألم العصب الثلاثي التوائم الذي يعاني فيه المرء من نوبات مفاجئة من الألم أو الطعن أو ألم يشبه الصدمة في الوجه.

ووفقًا لأطباء الأسنان: "العصب الفكى السفلي غير قادر على التسبب فى الصداع لأنه يتفرع فى الفك السفلي. على العكس من ذلك ، ينتقل العصب الفكي إلى أعلى. لذلك يحدث الألم بسبب التهاب العصب الثلاثي التوائم ويتفاقم عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصداع النصفي.

اضطراب المفصل الصدغي الفكي

إذا كان هناك اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD) ، يمكن أن ينتشر الألم إلى الرأس، ما يسبب الصداع، والمفصل الصدغي الفكي هو اضطراب يحدث في مفصل الفك والعضلات المحيطة به. تتضمن الأوصاف النموذجية لصداع المفصل الفكي الصدغي ألمًا لا يطاق يبدأ خلف الأذن ويمتد إلى الفك أو الصدغ أو الرقبة. غالبًا ما تسبب حركات الفك ، مثل الأكل أو فتح الفم وإغلاقه.

الغدد الليمفاوية

توجد أنواع عديدة من الغدد الليمفاوية مثل العقد الليمفاوية أمام الأذن والغدد الليمفاوية الأذنية الخلفية والغدد الليمفاوية القذالية، وما إلى ذلك ، والتي تشمل الوجه والرأس ومنطقة الرقبة. عندما تتأثر هذه الغدد الليمفاوية يصاب الناس بالصداع.

تشوه الأسنان

المرضى الذين يعانون من سوء محاذاة الأسنان لا يمكنهم مضغ طعامهم بشكل صحيح، ويمكن أن يصابوا أيضًا بصداع يمكن أن يستمر لفترة طويلة إذا لم يتم علاجه.