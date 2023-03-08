شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل للأطعمة تحميك من الكوليسترول الضار.. منها السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسم الإنسان حساس للغاية لأساليب الحياة غير الصحية، وعلى الرغم من الآثار الضارة لممارسات النظام الغذائي غير الصحي، فإن أجسامنا تستمر في دفع نفسها، من أجل إنقاذ الجسم من آثار الكوليسترول المرتفع التي يسببها الطعام غير الصحى، في هذا التقرير نتعرف على بدائل للأطعمة يمكن أن تحميك من الكوليسترول الضار، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

1- السمك أفضل من الدجاج

بالنسبة لغير النباتيين الذين لديهم ميل خاص للأطعمة الحيوانية، لا يوجد خيار صحي أكثر من الأسماك، فالسمك له خصائص غذائية مختلفة عن اللحوم، وهذه الحقيقة تنفي الاعتقاد الشائع بأن كل طعام غير نباتي متماثل.

الأحماض الدهنية والثيامين والسيلينيوم واليود وإن كانت القيم الغذائية تختلف بين أسماك البحر وأسماك المياه العذبة، وتعتبر الأسماك مفيدة لمن يعانون من الكوليسترول حيث تحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة.

2- الفشار وجبة خفيفة صحية من رقائق البطاطس

يعتبر الفشار من الأطعمة الرائعة الأخرى للتحكم في الكوليسترول ، فهو غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية ، وفي الوقت نفسه ، تحتوي الرقائق على كمية كبيرة من الدهون المتحولة التي ترفع مستوى الكوليسترول في الجسم.

3- الكينوا أفضل من الأرز

الكينوا كبديل للأرز جيد لمن يعانون من الكوليسترول، الكينوا غنية بالألياف كوب واحد من الكينوا يحتوي على 5 جرامات من الألياف الغذائية.

تتحكم الألياف في الكوليسترول وتنظم أيضًا مستويات السكر في الدم ، كما أنها تحافظ على الشخص ممتلئًا لفترة أطول وبالتالي يكون الشخص أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

4- المكسرات والبذور أفضل من الوجبات الخفيفة المملحة

بدلًا من تناول الأطعمة المعبأة المملحة والمقرمشة، تناول المكسرات والبذور.

المكسرات والبذور غنية بمضادات الأكسدة ، وهي أيضًا مصادر ممتازة للبروتينات النباتية والدهون غير المشبعة والألياف القابلة للذوبان، يمكن أن يؤدي استبدال هذه الوجبات الخفيفة المالحة إلى خفض نسبة الكوليسترول.

5- الشوكولاتة الداكنة بديل لشوكولاتة الحليب

تقلل الشوكولاتة الداكنة الكوليسترول الضار LDL ومستوى الكوليسترول الكلي.

ووجدت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وجدت دراسة بحثية ونشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بانسداد الشرايين بنسبة 8٪.

الفلافونيدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تريح الأوعية الدموية.

6- استبدل وجبة غير نباتية بوجبة نباتية كاملة

قد يبدو هذا بسيطًا وقابل للتنفيذ ، لكنه مهمة لشخص حريص على تناول الأطعمة غير النباتية.

من المعروف أن المنتجات النباتية ممتازة للكوليسترول. لذلك ، إذا كنت تتناول الأسماك واللحوم بانتظام ، فاستبدل واحدة على الأقل من وجبتك بوجبة نباتية كاملة.

جرب السلطات والخضروات والفواكه الموسمية والمكسرات والبذور للحصول على التغذية الصحيحة.