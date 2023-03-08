شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد تناول التمور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويحل شهر رمضان المبارك، ويعد تناول التمر من أساسيات وجبة الإفطار، والهدف إمداد الجسم بالطاقة والحيوية بعد ساعات الصيام الطويلة.
- التمور غنية بالألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في صحة الأمعاء وميكروبيوم الأمعاء ولذا تناولها يعد خيارا غذائي رائع بعد ساعات الصيام.
-التمور تحسن النوم وتجعلك تسترخي أثناء ساعات نومك.
- التمور غنية بالعديد من الفيتامينات الغذائية الرائعة، فهذا يجعلها من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالة الجلد، والحفاظ عليها.
-تحتوي التمور على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة ويقلل من فرص الإصابة بعلامات التقدم في العمر وظهور التجاعيد.
- تحتوي التمور على نسبة جيدة من الكروم الذي يعزز وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الجلوكوز في الدم.
-تحتوي التمور على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في المزاج ومفيد لمن يعاني من مشكلات في النوم.
-يرجع احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرا مهما للطاقة، بيد أن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن.
-تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي.
وحث التقرير علي ضرورة تناول 3-4 حبات من التمر يوميا ومن الأفضل في النصف الأول من النهار، لأنه عند تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي.